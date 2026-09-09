Rogelio Frigerio acordó con la Federación Entrerriana agilizar recursos, mejorar el financiamiento y coordinar acciones frente a contingencias climáticas.

Frigerio y Bomberos Voluntarios acordaron una agenda para fortalecer la respuesta ante contingencias.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con autoridades de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, en la que se acordó una agenda conjunta para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en la provincia.

Durante el encuentro se analizó el funcionamiento del esquema de atención y se abordaron alternativas para agilizar el acceso a los recursos, fortalecer el financiamiento de los cuarteles y mejorar la articulación entre los distintos niveles del Estado.

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La aplicación de la Ley 11.116

Uno de los puntos centrales fue la implementación de la Ley 11.116, que contempla aportes destinados al sostenimiento de los bomberos voluntarios y la cobertura de obra social para sus integrantes.

Según se destacó durante la reunión, la normativa se encuentra vigente desde hace años, pero no había tenido una aplicación efectiva en la provincia. Desde la actual gestión comenzó a implementarse y, en ese marco, el Gobierno asumió el compromiso de revisar los procedimientos administrativos vinculados con la transferencia de los recursos.

Actualmente, el circuito atraviesa distintas instancias de tramitación y control. Por eso, se planteó la necesidad de analizar alternativas que permitan reducir los tiempos y brindar mayor previsibilidad a los cuarteles.

Financiamiento y articulación estatal

Otro de los ejes fue la necesidad de fortalecer y diversificar las fuentes de financiamiento. En ese sentido, se analizaron los recursos provenientes de Nación y distintas alternativas que puedan instrumentarse desde la Provincia y los municipios.

También se acordó avanzar en una mayor articulación entre Nación, Provincia y gobiernos locales para mejorar el funcionamiento de los cuarteles. Frigerio planteó la necesidad de delimitar las responsabilidades de cada nivel estatal y definir con claridad los aportes que puede realizar cada uno.

"Como en tantos otros temas, tenemos que ordenar responsabilidades y definir con claridad qué puede aportar cada nivel del Estado", sostuvo el gobernador.

En ese marco, se analizarán experiencias implementadas en Santa Fe, Córdoba y Corrientes, además de las herramientas contempladas en la Ley nacional 27.629, que establece un régimen de fortalecimiento para las asociaciones de bomberos voluntarios.

Preparación ante contingencias climáticas

La preparación frente a posibles eventos climáticos también ocupó un lugar central en la reunión. La Provincia y las asociaciones acordaron elaborar un plan coordinado para afrontar las contingencias que pueda generar el fenómeno de El Niño.

La propuesta contempla revisar las capacidades actuales, identificar necesidades y gestionar los recursos necesarios para mejorar la respuesta de los cuarteles ante eventuales emergencias hídricas y otros fenómenos meteorológicos.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Ariel Molina, valoró la predisposición del gobernador y destacó la posibilidad de avanzar en una agenda conjunta.

"Necesitábamos y era urgente esta reunión. La charla que tuvimos con el gobernador fue positiva, porque se comprometió a trabajar para mejorar los tiempos de llegada de los recursos", señaló.

Molina también destacó el compromiso para avanzar en un esquema que permita fortalecer económicamente a las asociaciones desde la Provincia y reducir la dependencia de los fondos nacionales.

Por su parte, el presidente de Bomberos Voluntarios de Gualeguay, Juan Godino, calificó el encuentro como "altamente positivo" y resaltó la posibilidad de fortalecer la planificación frente a una eventual emergencia hídrica.

"Se logró que varios puntos se lleguen a concretar y ver para el futuro, ante una emergencia hídrica como la que está anunciada, de poder trabajar en conjunto, saber a lo que nos vamos a enfrentar y tener el respaldo que ha prometido el gobernador", expresó.

Godino remarcó que las instituciones continuarán trabajando con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema bomberil.

De la reunión participaron además el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y el director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell.