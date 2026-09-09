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River podrá llevar visitantes ante Sarmiento en Junín

El Millonario dispondrá de alrededor de 3.500 localidades para el encuentro correspondiente a la decimoprimera fecha del Torneo Clausura.

9 de septiembre 2026 · 15:09hs
River podrá llevar visitantes ante Sarmiento en Junín.

River podrá llevar visitantes ante Sarmiento en Junín.

River podrá llevar visitantes a Junín cuando visite a Sarmiento, el domingo 4 de octubre a las 14.45, por la decimoprimera fecha del Torneo Clausura. La gestión realizada por la dirigencia del Verde fue aprobada por los organismos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el Millonario dispondrá de alrededor de 3.500 localidades.

De esta manera, River alcanzará el tercer partido consecutivo como visitante llevando público, ya que hubo alrededor de 7.000 hinchas del Millonario en el Florencio Sola ante Banfield; habrá 5.000 este sábado en el Monumental José Fierro de Tucumán y los 3.500 ya mencionados frente a Sarmiento.

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River podrá llevar visitantes ante Sarmiento en Junín

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River podrá llevar visitantes ante Sarmiento en Junín.

En los próximos días los canales oficiales de River y Sarmiento informarán qué sector del estadio ocupará la parcialidad visitante, así como los precios de las entradas y dónde se venderán. Teniendo en cuenta los antecedentes recientes, el valor de los tickets oscilará los 100.000 pesos.

River Sarmiento Junín Torneo Clausura
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