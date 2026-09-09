River podrá llevar visitantes a Junín cuando visite a Sarmiento, el domingo 4 de octubre a las 14.45, por la decimoprimera fecha del Torneo Clausura. La gestión realizada por la dirigencia del Verde fue aprobada por los organismos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el Millonario dispondrá de alrededor de 3.500 localidades.
River podrá llevar visitantes ante Sarmiento en Junín
El Millonario dispondrá de alrededor de 3.500 localidades para el encuentro correspondiente a la decimoprimera fecha del Torneo Clausura.
9 de septiembre 2026 · 15:09hs
De esta manera, River alcanzará el tercer partido consecutivo como visitante llevando público, ya que hubo alrededor de 7.000 hinchas del Millonario en el Florencio Sola ante Banfield; habrá 5.000 este sábado en el Monumental José Fierro de Tucumán y los 3.500 ya mencionados frente a Sarmiento.
River podrá llevar visitantes ante Sarmiento en Junín
En los próximos días los canales oficiales de River y Sarmiento informarán qué sector del estadio ocupará la parcialidad visitante, así como los precios de las entradas y dónde se venderán. Teniendo en cuenta los antecedentes recientes, el valor de los tickets oscilará los 100.000 pesos.