River Plate recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza a partir de las 19.15 en el Monumental. Será el debut del DT ante su gente.

Este domingo, desde las 19.15, River recibe en el Más Monumental a Independiente Rivadavia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio buscará su segunda victoria consecutiva y descontarle puntos al líder de la tabla anual.

River viene de arrancar la era Ponzio con un sufrido pero merecido triunfo por 3 a 2 frente a Banfield en el Florencio Sola. Esa victoria no sólo le permitió tener una semana tranquila, sino que le permitió escalar en ambas tablas. En la de la Zona B marcha 11° con siete puntos, a tres de Atlético Tucumán, el último de los que hoy estarían clasificando a los playoffs. En la anual, por otra parte, está décimo con 36 unidades, fuera de las copas internacionales del próximo año pero a uno de la Sudamericana y a cinco de la Libertadores.

El encuentro de hoy será clave para el Millonario, ya que tendrá una oportunidad única de descontarle puntos al líder de la anual y comprimir aún más la lucha por disputar torneos internacionales el año que viene.

En cuanto a la formación, el entrenador esperará hasta último momento a Aníbal Moreno, quien padece una contractura en la zona lumbar y podría volver a quedar afuera. En el caso de que así sea, el León repetiría el once que se impuso ante el Taladro.

El Millonario buscará aprovechar además el envión que significó el debut del volante central campeón de la Copa Libertadores 2018 como entrenador. El triunfo ante Banfield fue importante no sólo por los tres puntos, sino también porque le permitió al equipo recuperar confianza después de una serie de resultados adversos. Ahora tendrá enfrente a un rival que atraviesa un gran momento y que llega con la ilusión de mantenerse en lo más alto de la tabla anual.

River va en busca de la segunda victoria del ciclo de Ponzio

Leonardo Ponzio entrenador interino en River. Prensa River.

Ya sin Libertadores tras la eliminación frente a Fluminense por penales, Independiente Rivadavia pone todos sus focos en los dos frentes que le quedan: el Clausura y la Copa Argentina. En el primero, es líder de la tabla anual con 45 puntos junto con Argentinos Juniors y podría sumar una nueva estrella si finaliza en la vanguardia. En el segundo, está a tres partidos de consagrarse bicampeón y en el horizonte aparece Atlético Tucumán.

Con goles de Gonzalo Ríos, Fabrizio Sartori y Alex Arce, venció 3 a 1 a Racing en su casa el fin de semana pasado y escaló hasta el sexto puesto de la Zona B con once unidades. Para visitar a River, Alfredo Berti no podrá contar con Maximiliano Salas, futbolista que está a préstamo desde el Millonario. Para que juegue, la Lepra deberá abonar una cláusula de 500 mil dólares que no está dispuesta a pagar y, como consecuencia, el delantero no será citado por el dt de la Lepra.

Tampoco contará con Sheyko Studer, quien posee una distensión en el recto anterior del cuádriceps derecho. Luciano Gómez y Ezequiel Bonifacio, los otros dos lesionados, tampoco serán de la partida.

Probable formación de River Plate

Santiago Beltrán; Gonzalo mMntiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Probable formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Hora y TV: 19.15 (TNT sports).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Más Monumental.