Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord

Enzo Fernández dejará el Chelsea para pasar a los Citizens y River recibirá una millonaria suma por el mecanismo de solidaridad.

Los Ciudadanos pagarán 145 millones de euros por el pase de Enzo Fernández. A River le quedarán alrededor de cinco millones.

El futbolista argentino Enzo Fernández dejará Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City. El mediocampista de la Selección será transferido por una cifra cercana a los 145 millones de euros y firmará un contrato con los Citizens hasta 2032.

La operación convertirá al argentino en uno de los futbolistas más caros de la historia del fútbol inglés, ya que igualará el monto que Liverpool pagó por Alexander Isak en 2025.

El pase se concretó después de varios días en los que Fernández no estuvo disponible para Chelsea, mientras los clubes avanzaban en las negociaciones. El volante, de 25 años, dejará Londres después de tres años y medio en los Blues, donde llegó a ser capitán y conquistó la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes de ese mismo año.

Su salida se produce luego de un período de tensión con parte de los hinchas de Chelsea. Fernández había sido cuestionado por algunos comentarios vinculados a su deseo de jugar en Madrid y también por su festejo con el Topo Gigio durante el Mundial 2026, después de marcarle a Inglaterra en las semifinales.

Con esta operación, el futbolista de 25 años se convirtió en el tercer jugador más caro de la historia, con un total de 284 millones de euros movilizados en sus tres transferencias. La cifra surge de los 18 millones de euros que pagó Benfica a River en 2022, los 121 millones que abonó Chelsea por su llegada desde Portugal en 2023 y los 145 millones que ahora desembolsará el Manchester City.

¿Cuánto recibirá River por la venta de Enzo Fernández?

Además, River, club donde Fernández se formó y debutó profesionalmente, recibirá alrededor de 5 millones de euros, correspondientes al 4,5% de la transferencia.

La nueva venta también representa una importante noticia para el club de Núñez, que acumuló un ingreso total de 57.485.000 euros gracias a las diferentes operaciones vinculadas al futbolista surgido de sus divisiones inferiores.

De esta manera, Fernández volvió a convertirse en una fuente de ingresos millonarios para River incluso después de haber dejado la institución.