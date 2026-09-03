Uno Entre Rios | Ovación | Matías Galarza Fonda

Matías Galarza Fonda fue presentado en Inter Miami y jugará con Lionel Messi

Luego de plantarse y no volver a River, donde se entrenaba apartado, Matías Galarza Fonda arregló su salida a préstamo con opción de compra a la MLS.

3 de septiembre 2026 · 16:12hs
Matías Galarza Fonda jugará en Las Garzas.

Matías Galarza Fonda jugará en Las Garzas.

En el último día del mercado de pases en Argentina, Matías Galarza Fonda le puso fin a su conflicto con River y este jueves fue presentado como nuevo refuerzo de Inter Miami, equipo capitaneado por Lionel Messi, tras acordar un préstamo con opción de compra, que se convierte en obligación si juega una determinada cantidad de partidos.

Luego de notificar en Núñez su decisión de no volver a entrenarse en Cantilo, sede en la que aún permanecen trabajando Fabricio Bustos y Matías Viña, los marginados sin futuro definido, su compleja situación finalmente encontró una resolución en las últimas horas.

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River logró llegar a un acuerdo con Inter Miami para ceder al volante paraguayo, quien desde que volvió del anterior préstamo en Atlanta United a mitad de año no fue considerado en Núñez y rápidamente fue apartado. Para colmo, el jugador había quedado en el ojo de la tormenta por un polémico posteo luego de la eliminación de la Copa Sudamericana.

Cuando su situación parecía entrar en un terreno sinuoso, más una vez que manifestó su decisión de quedarse en Paraguay hasta que se resuelva su destino, el elenco que ahora dirige Cristian González apareció para llevárselo. "Talento paraguayo en Miami", escribió la cuenta oficial de Las Garzas.

¿En qué condiciones llegó Matías Galarza Fonda al Inter Miami?

Se trata de un préstamo con una opción de compra de 3 millones de dólares por el 50% del pase, pero que se convertirá en obligación cuando llegue al menos al 66% de los partidos con Las Garzas.

Vale aclarar que en Núñez preservan el 70% de la ficha del futbolista de 24 años, mientras que el restante pertenece a Talleres, club al que le pagaron 3,5 millones de USD a mediados de 2025 para que se incorporara a las filas de Marcelo Gallardo –el DT por ese entonces–.

Galarza Fonda, vinculado con varios equipos en las últimas semanas, retornó a River en julio tras estar cedido en Atlanta United, pero no tuvo continuidad en el Millonario y ahora vestirá los colores del Inter Miami. En total disputó 14 encuentros en los que no logró ni marcar ni asistir. En contraste, en los cuatro partidos en los que participó en el Mundial con la Albirroja consiguió anotar un gol frente a Turquía y asistir en otro ante Alemania. Apenas se cerró el pase, voló desde Asunción rumbo al sur de Florida.

Matías Galarza Fonda Inter Miami Lionel Messi River
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