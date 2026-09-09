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Cotapa inaugura su quinto local en Paraná

El Mercado Municipal de calle Perú tendrá un nuevo local: Cotapa inaugura su quinta sucursal de venta al público.

9 de septiembre 2026 · 14:03hs
Cotapa inaugura su quinto local en Paraná

Cotapa inaugura su quinto local en Paraná

La Cooperativa de Trabajo Cotapa Ltda. inaugurará este jueves 10 de septiembre, a las 11:00, un nuevo local de venta al público en el Mercado Municipal de calle Perú 38. Será el quinto punto de venta de Cotapa en Paraná, un nuevo paso en el proceso de crecimiento y fortalecimiento de la Cooperativa.

La inauguración tendrá lugar, además, en una fecha especialmente significativa para quienes forman parte de la actividad, el Día del Trabajador Lácteo. La coincidencia le otorga un valor especial a este nuevo logro, que llega también luego de la reciente resolución judicial que consolidó definitivamente la continuidad de la empresa en manos de sus trabajadores.

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“Para nosotros es una enorme alegría poder dar este nuevo paso, y hacerlo además en el Día del Trabajador Lácteo tiene un significado muy especial. Después de todo el camino recorrido, poder seguir proyectando el futuro de Cotapa nos llena de orgullo”, expresó Carlos Strada, Presidente de la Cooperativa.

El nuevo espacio se suma a los puntos de venta activos en la ciudad:: en Almafuerte 1251; Villaguay 711, en Mercado Sud; Juan M. Gutiérrez 1993, en barrio San Agustín; y el punto de venta de la Feria de Salta y Nogoyá, ampliando así su presencia en distintos sectores de Paraná.

Beneficios para la comunidad

La solidaridad, uno de los valores del cooperativismo, también se traduce en descuentos para la comunidad. Los lunes un 10% de descuento a estudiantes que utilizan Unipase; los miércoles, un 10% para jubilados; y a partir de este sábado 12 de septiembre, incorporará un 10% de descuento para docentes de todos los niveles.

La expansión de la red comercial permite llegar a más vecinos y vecinas, con productos lácteos de excelente calidad a precios convenientes, y genera, al mismo tiempo, nuevas oportunidades de trabajo. En la actualidad, Cotapa es el sustento de más de 80 familias, entre asociados y trabajadores vinculados a través de otras cooperativas. A su vez, su actividad moviliza una red de distribuidores, transportistas, proveedores y otros actores relacionados a la cadena productiva y comercial.

Cotapa mercado beneficio
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