La historia de la imagen y dos reliquias de San Carlo Acutis que llegará a Paraná

La iniciativa es impulsada por el grupo de San Carlo Acutis de Chascomús y tendrá como destino la parroquia Santo Domingo Savio.

San Carlo Acutis llegará a Paraná el próximo jueves, en una jornada que incluirá una caravana, una misa y la presencia de una imagen de tamaño natural del joven italiano. La iniciativa es impulsada por el grupo de San Carlo Acutis de Chascomús y tendrá como destino la parroquia Santo Domingo Savio.

Carlos Bonicalzi, integrante del grupo de Chascomús, explicó que trasladarán a Paraná una réplica de la imagen de San Carlo Acutis que se encuentra en la Iglesia Catedral de Chascomús, considerada la primera de tamaño natural que fue entronizada fuera de Italia.

"Carlo Acutis tiene que volver": el padre Minigutti habló sobre la llegada de su reliquias a Paraná

“Hace 30 o 40 días tomamos contacto con el padre Walter Minigutti. Nosotros ya teníamos desde hace mucho tiempo la intención de ir a Paraná, sobre todo a la Parroquia Santo Domingo Savio”, contó Bonicalzi en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

El vínculo con la parroquia paranaense tiene además un motivo especial: según explicó, allí había sido robada tiempo atrás una reliquia de primer orden de San Carlo Acutis. “Siempre quedó en nosotros: tenemos que ir ahí, tenemos que hacer algo para ayudarlo”, señaló.

Una jornada especial

Las actividades comenzarán el jueves a las 9.15, cuando se prevé la partida de una caravana desde la Parroquia San Agustín. El recorrido tendrá como destino la Parroquia Santo Domingo Savio, donde a las 10 se celebrará una misa.

Bonicalzi destacó que la visita tendrá además un carácter especial por las reliquias que serán trasladadas. La imagen que llegará a Paraná cuenta en su base con una reliquia de segundo orden.

A eso se sumará una reliquia de primer orden: un cabello de San Carlo Acutis perteneciente a la Iglesia Catedral de Chascomús, cuyo traslado fue autorizado por el obispo. También llegará otra reliquia de primer orden perteneciente a la Diócesis de Morón, vinculada con una capilla de oración permanente dedicada al joven italiano.

Llevar el mensaje a los jóvenes

Bonicalzi explicó que la misión de difundir la figura de Acutis nació luego de que, junto con su esposa, conocieran su tumba en Asís. “Nos dio como una misión para hacerlo conocer y, sobre todo, para hacerlo llegar a los jóvenes”, relató. En ese sentido, destacó que la historia de Acutis presenta características con las que muchos jóvenes pueden sentirse identificados. “Los jóvenes ven un santo que jugaba a la Play, se manejaba con internet, jugaba a la pelota. Era un chico más”, sostuvo.

Según Bonicalzi, esa cercanía permite mostrar que la santidad no está reservada exclusivamente a sacerdotes o religiosas. “No es un sacerdote o una monja para que tengan que llegar a ser santos”, expresó a UNO.

A partir de aquella experiencia en Italia, el grupo comenzó a impulsar la entronización de imágenes de Acutis en distintas parroquias e instituciones. Una de las primeras fue instalada en un local vinculado a la venta de tecnología e internet para acercar su figura a los jóvenes. La iniciativa tuvo una importante convocatoria. Bonicalzi recordó que durante la primera entronización participaron alrededor de 200 personas.

Una imagen realizada especialmente

La imagen que llegará a Paraná fue realizada por el artista Jerónimo Villalba, quien también creó la obra que se encuentra en la Catedral de Chascomús. “Es un gran artista, está muy bueno”, destacó Bonicalzi al referirse al trabajo realizado para las distintas imágenes que forman parte de esta misión. El grupo de Chascomús también llevará a Paraná una ofrenda y las reliquias que fueron autorizadas para la celebración.