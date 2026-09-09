Diputados: con 249 votos, avanzó el plan para tratar la emergencia en Discapacidad.

La oposición impuso en Diputados el cronograma para tratar la emergencia en Discapacidad y proyectos para aliviar la deuda de millones de familias.

La oposición logró imponer este miércoles en la Cámara de Diputados su plan de trabajo para avanzar con los proyectos vinculados a la prórroga de la emergencia en Discapacidad y al alivio de la situación de los deudores morosos, luego de conseguir el quórum necesario y forzar al oficialismo a acompañar los emplazamientos de las comisiones.

Al comenzar la sesión especial, la Cámara aprobó por unanimidad el emplazamiento de las comisiones para tratar y dictaminar las iniciativas sobre ambos temas. El cronograma referido a la emergencia en Discapacidad fue respaldado por 249 votos e incluye un primer plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda el próximo miércoles a las 12, mientras que el segundo encuentro, destinado a emitir dictamen, se realizará el miércoles 23 a la misma hora.

La oposición consiguió en Diputados los emplazamientos para avanzar con discapacidad y morosidad

Más tarde, los diputados aprobaron también por unanimidad el cronograma para emplazar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, con el objetivo de avanzar sobre los distintos proyectos destinados a aliviar la situación de cerca de seis millones de deudores morosos. En este caso, se establecieron dos reuniones informativas para los martes 15 y 22 a las 14, mientras que el dictamen quedó previsto para el martes 29 a la misma hora.

El acuerdo para avanzar con los emplazamientos terminó de sellarse durante la reunión de Labor Parlamentaria, después de que quedara en evidencia que la oposición contaba con los votos suficientes para garantizar el quórum. Ante esa situación, La Libertad Avanza quedó en una posición de debilidad numérica y terminó acompañando las mociones que impulsaba el arco opositor.

La sesión había comenzado con 130 legisladores en el recinto, principalmente de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Argentina Federal y otros bloques y monobloques opositores. La Libertad Avanza, el PRO y la UCR ingresaron posteriormente, cuando el quórum reglamentario ya estaba garantizado.

Desde la oposición interpretaron esa dinámica como una señal de que lograron conducir el desarrollo de la sesión y establecer las condiciones para el tratamiento de los proyectos. Sin embargo, desde el oficialismo difundieron una lectura diferente y remarcaron que el cronograma aprobado era prácticamente idéntico al que los presidentes libertarios de las comisiones de Discapacidad y Finanzas habían comunicado el pasado 2 de septiembre.

Fuentes de La Libertad Avanza destacaron que "se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de Presupuesto", por lo que, según señalaron, "ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos". También remarcaron que, al conservar la conducción de las comisiones que deberán analizar las iniciativas, el oficialismo "controlará los dictámenes".

Respecto de la emergencia en Discapacidad, desde el Gobierno sostuvieron que "la emergencia en discapacidad está cumplida" y señalaron que se está trabajando en un dictamen que permita garantizar las prestaciones "de la mejor forma posible de forma permanente".

Durante el debate, el vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino, de Unión por la Patria, cuestionó la situación del sector y sostuvo que desde la aprobación de la ley "la emergencia se ha agravado". El legislador afirmó que el Gobierno prácticamente frenó las altas de pensiones no contributivas por discapacidad y lo consideró "el primer incumplimiento a la ley de emergencia en Discapacidad".

Según los datos oficiales citados por Marino, desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites para otorgar pensiones y solamente se resolvieron 10.374, lo que representa el 11,4 por ciento. Además, recordó que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni había reconocido que, a abril de este año, el Gobierno acumulaba una deuda cercana a los 70.000 millones de pesos con los prestadores.

Marino también cuestionó la ejecución presupuestaria del programa Incluir Salud y señaló que durante 2025 se subejecutó en un 15 por ciento, lo que, según afirmó, representó más de 135.000 millones de pesos que no fueron ejecutados. A esto sumó la situación de los transportistas, quienes, según denunció, sostienen que el valor del kilómetro establecido por el Gobierno se encuentra actualmente en 900 pesos, una cifra que calificó como "prácticamente inviable" para garantizar la continuidad del servicio.

Por otra parte, el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano fue quien planteó la moción de emplazamiento de las comisiones para abordar la problemática del endeudamiento familiar, que también fue aprobada por unanimidad.

Juliano sostuvo que la decisión "coloca al Congreso a la altura de un tema trascendental" y recordó que dos semanas atrás 133 diputados habían planteado en el recinto la urgencia de abordar la situación de las familias endeudadas.

"La problemática de la morosidad de las familias es transversal", afirmó el legislador, quien llamó a dejar de lado las diferencias partidarias para avanzar en soluciones. "Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos", remarcó.