River venció 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental y sigue en franca mejoría

Ante su gente, River logró tres puntos importantes para seguir escalando en la Zona B. Galván en dos ocasiones y Montiel de penal, los goles.

River venció este domingo por 3 a 1 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Monumental por la octava fecha del Torneo Clausura. Fue el segundo triunfo en serie de la mano de Leonardo Ponzio como entrenador interino para seguir escalando en las posiciones de la Zona B.

Sobre los 30' del primer tiempo, Gonzalo Montiel abrió la cuenta gracias a un penal. En el complemento, sobre los 8 minutos, Tomás Galván puso el 2-0 para el local. A los 23', Alex Arce descontó para la visita. Sobre los 31', Galván le dio tranquilidad a los hinchas para poner el 3-1 con un golazo.

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River va en busca de la segunda victoria del ciclo de Ponzio

Los 11 de River para enfrentar a Independiente Rivadavia en el Monumental #VamosRiver pic.twitter.com/Sjc08nfaMl — River Plate (@RiverPlate) September 6, 2026

El Millonario sumó tres puntos para quedar muy cerca de los puestos de clasificación a los playoffs.

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La Lepra mendocina, en tanto, quedó con 11 puntos y por el momento está zona de clasificación.

El partido en el Monumental

River no encontró los caminos hacia el arco defendido por Nicolás Bolcato, por lo que solamente tuvo aproximaciones mediante la pelota detenida. La visita, en tanto, presión en la zona media y trató de lastimar de contra.

Poco y nada había pasado hasta que cerca de los 30', Ángel Correa cayó en el área y el árbitro Nicolás Ramírez no dudó y marcó el punto penal. Del disparo se hizo cargo Montiel, quien abrió la cuenta con un remate al medio del arco.

MONTIEL de penal para gritar el 1-0 en el Monumental pic.twitter.com/JMExnAdGdr — River Plate (@RiverPlate) September 6, 2026

El gol le dio tranquilidad al elenco dirigido por Leonardo Ponzio. Por eso, el final del primer tiempo no tuvo más modificaciones en el marcador.

Superior en el complemento

El comienzo del segundo tiempo fue todo de River. Por eso no extrañó que antes de los 10' vuelva a marcar. Luego de un rebote que dio Bolcato (remate de Thiago Almada), la pelota le quedó a Galván, quien colocó la pelota pegada a un palo para el 2-0.

Gran combinación entre Correa y Almada, definición de Galván y River se pone 2-0 pic.twitter.com/PZTxPpkoyW — River Plate (@RiverPlate) September 6, 2026

Después del gol y de tener una superioridad notoria, el Millonario cedió el protagonismo de manera llamativa. Santiago Beltrán comenzó a ser figura, mantuvo el arco en cero hasta que a los 23', Arce descontó luego de conectar un segundo cabezazo dentro del área.

Un par de minutos después, el ingresado Luis Sequeira reventó el travesaño ante la atónita mirada de los hinchas locales.

El equipo de Ponzio aguantó los embates de su rival, apeló a un par de cambios para tener más aire y sobre los 34' llegó la tranquilidad con un golazo de Galván. El volante clavó la pelota en el ángulo para aumentar su cuenta personal.

El tanto fue clave para ganar en tranquilidad hasta el final del juego. River sumó tres puntos importantes para seguir escalando y soñar con la única competencia que le queda hasta el final de la temporada.

Síntesis

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña (80' Ortega); Fausto Vera, Tobías Andrada (76' Meza); Tomás Galván (88' Arambarri), Ángel Correa (88' Borré), Thiago Almada y Sebastián Driussi (76' Lucas Beltrán). DT: Leonardo Ponzio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella (66' Vigo), Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos (57' Sequeira), Tomás Bottari (89' Ramis), José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori (57' Luis Díaz), Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Goles: 30' Gonzalo Montiel –de penal–; 53' y 79' Tomás Galván (RP); 68' Alex Arce (IR). Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Monumental.