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River suma otra fortuna por Enzo Fernández: cuánto cobrará tras su pase récord al Manchester City

La transferencia de Enzo Fernández desde Chelsea a Manchester City por una cifra cercana a los 145 millones de euros volverá a beneficiar a River Plate.

1 de septiembre 2026 · 20:15hs
Enzo Fernández le sigue generando dinero a River.

Enzo Fernández le sigue generando dinero a River.

La nueva transferencia de Enzo Fernández vuelve a impactar directamente en las arcas de River Plate. El mediocampista argentino está a un paso de convertirse en refuerzo de Manchester City en una operación valuada en alrededor de 145 millones de euros, una cifra que lo ubica entre los futbolistas más caros de todos los tiempos y que le garantiza un nuevo ingreso millonario al club que lo formó.

El acuerdo entre Chelsea y el equipo inglés contempla un desembolso cercano a los 125 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 145 o 146 millones de euros, según los reportes publicados por medios británicos y argentinos.

Los Ciudadanos pagarán 145 millones de euros por el pase de Enzo Fernández. A River le quedarán alrededor de cinco millones.

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Cuánto dinero recibirá River por el pase de Enzo Fernández

Por haber participado de la formación del jugador, River cobrará aproximadamente 5,07 millones de euros a través del mecanismo de solidaridad establecido por FIFA. Ese sistema distribuye un porcentaje de cada transferencia internacional entre los clubes que contribuyeron al desarrollo del futbolista durante sus años de formación.

Enzo Fernández. Foto: Action Images via Reuters

La cifra surge del mecanismo de solidaridad de FIFA, que destina el 5% del valor de cada transferencia internacional a los clubes que formaron al jugador entre los 12 y 23 años. En este caso, River Plate recibirá alrededor de 3,5 puntos porcentuales de ese 5%, lo que representa aproximadamente 5,07 millones de euros sobre una operación valuada en 145 millones.

Los millones que ya generó Enzo para River

La relación económica entre River y Enzo Fernández no terminó con su salida hacia Europa. Desde que fue transferido a Benfica en 2022, cada movimiento del futbolista se transformó en una fuente de ingresos para la entidad argentina.

La primera operación se concretó por hasta 18 millones de euros, entre monto fijo y variables. Además, River conservó un 25% de los derechos económicos, una decisión que resultó clave para el negocio posterior.

Cuando Benfica vendió al mediocampista al Chelsea por 121 millones de euros en 2023, River recibió alrededor de 24,7 millones de euros por ese porcentaje retenido. A eso se sumaron otros 4,2 millones de euros correspondientes al mecanismo de solidaridad.

Enzo Fernández Foto: REUTERS

El impresionante negocio que construyó River con Enzo Fernández

Si se consideran todas las operaciones vinculadas al volante de la Selección Argentina, River acumula aproximadamente 52,1 millones de euros entre ventas directas, porcentajes económicos conservados y derechos de formación.

El desglose incluye los 18 millones de euros de la venta inicial a Benfica, los 24,7 millones obtenidos por el 25% del pase en la transferencia al Chelsea, los 4,2 millones por solidaridad en aquella operación y los 5 millones estimados por el inminente desembarco en Manchester City.

Enzo Fernández y una marca histórica en el mercado de pases

La dimensión de la carrera de Enzo también se refleja en los números de sus transferencias. Entre su salida de River, el pase al Chelsea y el nuevo acuerdo con Manchester City, el futbolista habrá movilizado cerca de 285 millones de euros en operaciones internacionales.

Con apenas 25 años, el campeón del mundo se convirtió en uno de los protagonistas más importantes del mercado global y en uno de los negocios más rentables de la historia reciente de River. Cada nuevo salto en Europa confirma que su nombre sigue generando millones en Núñez, incluso varios años después de haber disputado su último partido con la camiseta millonaria.

River Manchester City Enzo Fernández
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