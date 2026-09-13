Patronato perdió a Gabriel Díaz por lo que resta de la temporada

El capitán de Patronato Gabriel Díaz sufrió la fractura de peroné de la pierna izquierda. La rehabilitación le demandará dos meses.

Patronato recibió una noticia negativa en la previa del encuentro ante Temperley. Gabriel Díaz sufrió una fractura del peroné de la pierna izquierda y se perderá lo que resta de la temporada de la Primera Nacional. El defensor y capitán del Rojinegro se lesionó durante la práctica del viernes.

La lesión encendió una nueva alarma en el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Fuentes, que pierde a una de las piezas que mayor protagonismo había adquirido durante las últimas semanas. Díaz había generado preocupación el pasado fin de semana, cuando fue reemplazado por Facundo Díaz en los pasajes finales del empate 0 a 0 frente a Deportivo Maipú de Mendoza.

Sin embargo, el marcador central trabajó con normalidad durante los entrenamientos posteriores y todo hacía suponer que estaba en condiciones de continuar a disposición del entrenador. El viernes, durante la práctica, sufrió la seria lesión ósea que finalmente le demandará un extenso período de recuperación y lo dejará al margen del tramo decisivo del campeonato.

Una baja sensible para Patronato

La baja adquiere mayor relevancia por el rol que Díaz había asumido dentro del plantel. En la presente temporada disputó 23 de los 29 partidos que afrontó Patronato y fue titular en buena parte del recorrido del equipo. Además, convirtió uno de los goles más importantes de su campaña, en la victoria 2 a 0 como local frente a Atlanta.

Precisamente en ese encuentro recibió la cinta de capitán de manos de Marcelo Fuentes. El entrenador había regresado a la entidad de barrio Villa Sarmiento luego de 12 años para iniciar su quinto ciclo al frente del Rojinegro y eligió a Gabriel Díaz como uno de los referentes de su equipo.

Ahora, Patronato deberá afrontar el tramo final del torneo sin uno de sus principales referentes defensivos y sin quien había asumido la responsabilidad de llevar el brazalete. La lesión de Díaz representa así un nuevo contratiempo para un equipo que transita una etapa determinante en su lucha por asegurar la permanencia.