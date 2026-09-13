Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato perdió a Gabriel Díaz por lo que resta de la temporada

El capitán de Patronato Gabriel Díaz sufrió la fractura de peroné de la pierna izquierda. La rehabilitación le demandará dos meses.

13 de septiembre 2026 · 19:44hs
Patronato perdió a Gabriel Díaz por lo que resta de la temporada

Prensa Patronato

Patronato recibió una noticia negativa en la previa del encuentro ante Temperley. Gabriel Díaz sufrió una fractura del peroné de la pierna izquierda y se perderá lo que resta de la temporada de la Primera Nacional. El defensor y capitán del Rojinegro se lesionó durante la práctica del viernes.

La lesión encendió una nueva alarma en el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Fuentes, que pierde a una de las piezas que mayor protagonismo había adquirido durante las últimas semanas. Díaz había generado preocupación el pasado fin de semana, cuando fue reemplazado por Facundo Díaz en los pasajes finales del empate 0 a 0 frente a Deportivo Maipú de Mendoza.

Patronato no pudo con Temperley en el Grella.

Patronato no pudo con Temperley y empató sin goles en el estadio Grella

patronato recibe a temperley con la premisa de alejarse de la zona roja

Patronato recibe a Temperley con la premisa de alejarse de la zona roja

Nota relacionada: Brandon Cortés fue trasladado a una clínica por el golpe en la cabeza

Sin embargo, el marcador central trabajó con normalidad durante los entrenamientos posteriores y todo hacía suponer que estaba en condiciones de continuar a disposición del entrenador. El viernes, durante la práctica, sufrió la seria lesión ósea que finalmente le demandará un extenso período de recuperación y lo dejará al margen del tramo decisivo del campeonato.

Una baja sensible para Patronato

La baja adquiere mayor relevancia por el rol que Díaz había asumido dentro del plantel. En la presente temporada disputó 23 de los 29 partidos que afrontó Patronato y fue titular en buena parte del recorrido del equipo. Además, convirtió uno de los goles más importantes de su campaña, en la victoria 2 a 0 como local frente a Atlanta.

Precisamente en ese encuentro recibió la cinta de capitán de manos de Marcelo Fuentes. El entrenador había regresado a la entidad de barrio Villa Sarmiento luego de 12 años para iniciar su quinto ciclo al frente del Rojinegro y eligió a Gabriel Díaz como uno de los referentes de su equipo.

Ahora, Patronato deberá afrontar el tramo final del torneo sin uno de sus principales referentes defensivos y sin quien había asumido la responsabilidad de llevar el brazalete. La lesión de Díaz representa así un nuevo contratiempo para un equipo que transita una etapa determinante en su lucha por asegurar la permanencia.

Patronato Gabriel Díaz Lesión
Noticias relacionadas
positivo para patronato: perdieron dos rivales directo

Positivo para Patronato: perdieron dos rivales directo

bruno amiconi, el arbitro de la polemica que retornara en el grella

Bruno Amiconi, el árbitro de la polémica que retornará en el Grella

Nueva Chicago ganó y Patronato quedó más apretado en la pelea por no descender.

Nueva Chicago ganó y Patronato quedó más apretado en la pelea por no descender

marcelo fuentes valoro el empate de patronato en mendoza

Marcelo Fuentes valoró el empate de Patronato en Mendoza

Ver comentarios

Lo último

Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Con 10, Argentinos rescató un empate ante Gimnasia por el Torneo Clausura

Con 10, Argentinos rescató un empate ante Gimnasia por el Torneo Clausura

Torneo Federal A: Gimnasia de Concepción del Uruguay aseguró su plaza y va por el ascenso

Torneo Federal A: Gimnasia de Concepción del Uruguay aseguró su plaza y va por el ascenso

Ultimo Momento
Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Con 10, Argentinos rescató un empate ante Gimnasia por el Torneo Clausura

Con 10, Argentinos rescató un empate ante Gimnasia por el Torneo Clausura

Torneo Federal A: Gimnasia de Concepción del Uruguay aseguró su plaza y va por el ascenso

Torneo Federal A: Gimnasia de Concepción del Uruguay aseguró su plaza y va por el ascenso

Pascual Di Tella conquistó la primera medalla dorada para Argentina en los Juegos Suramericanos

Pascual Di Tella conquistó la primera medalla dorada para Argentina en los Juegos Suramericanos

Patronato perdió a Gabriel Díaz por lo que resta de la temporada

Patronato perdió a Gabriel Díaz por lo que resta de la temporada

Policiales
Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

No hay estructura edilicia ni de personal: la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

"No hay estructura edilicia ni de personal": la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Hugo Zamparo, operador de McDonalds en Paraná: El RINI fue determinante para invertir

Hugo Zamparo, operador de McDonald's en Paraná: "El RINI fue determinante para invertir"

Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos

Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

Dejanos tu comentario