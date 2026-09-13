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Lucas Alba sumó otro bronce para Argentina y batió el récord nacional

El nadador terminó tercero en los 800 metros libre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y estableció una nueva marca en Argentina.

13 de septiembre 2026 · 19:42hs
Alba se subió al podio en los 800 metros libre y

Alba se subió al podio en los 800 metros libre y, con un tiempo de 7' 55"78/100, estableció un nuevo récord en Argentina en la prueba.

La natación también le entregó una nueva alegría a la delegación argentina. Lucas Alba terminó tercero en los 800 metros libre y se subió al podio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Pero su actuación tuvo un valor agregado: el argentino completó la prueba en 7 minutos, 55 segundos y 78 centésimas, registro con el que estableció un nuevo récord argentino en la distancia.

Desde la esgrima llegó el primer oro para Argentina.

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El primer podio argentino en los Juegos Suramericanos, con una medalla para una santafesina.

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De esta manera, Alba cerró una actuación sobresaliente, no solamente con una medalla de bronce, sino también dejando una nueva marca para la natación argentina.

Argentina suma protagonismo

Con las actuaciones de Imwinkelried y Alba, Argentina continúa sumando medallas en el inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El protagonismo santafesino también queda reflejado en estas primeras jornadas, con competencias que tienen como escenarios distintos puntos de la provincia y una importante presencia de deportistas locales.

Para Imwinkelried y Alba, además del valor de haber subido al podio, sus actuaciones representan un impulso importante de cara a los próximos desafíos internacionales, especialmente con la clasificación a Lima 2027 como uno de los grandes objetivos de estos Juegos.

Argentina Récord Juegos Suramericanos
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