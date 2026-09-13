Patronato recibe a Temperley con la premisa de alejarse de la zona roja

Desde las 15.30 Patronato recibirá al Gasolero en el estadio Grella en la continuidad de la 29° fecha de la Primera Nacional, Zona B.

Patronato recibirá este domingo a Temperley en la continuidad de la 29ª fecha del campeonato de la Primera Nacional. El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará desde las 15.30 en el estadio Grella, con arbitraje de Bruno Amiconi. Será televisado por la señal de streaming LPF Play y contará con la transmisión de La Red Paraná.

La jornada comenzó con noticias positivas para el Rojinegro. Güemes de Santiago del Estero y Nueva Chicago, rivales directos de Patronato en la lucha por la permanencia, perdieron ayer ante Atlanta y Colegiales, respectivamente. El elenco de barrio Villa Sarmiento intentará aprovechar estos resultados para conquistar una victoria que le permita sacarle nueve puntos de ventaja al Gaucho, último en las posiciones, y superar al Torito del barrio porteño de Mataderos.

Un triunfo, además, le otorgará un valor agregado al empate que rescató en el capítulo anterior frente a Deportivo Maipú. En Mendoza, el conjunto dirigido por Marcelo Fuentes igualó 0 a 0 ante el Botellero. En ese encuentro, Gabriel Díaz fue reemplazado en los minutos finales por Facundo Díaz. La salida del capitán encendió la alarma en Patronato, aunque finalmente el marcador central formado en el predio La Capillita llevó tranquilidad al trabajar con normalidad junto a sus compañeros durante la semana.

Por su parte, el entrenador Marcelo Fuentes aguardará hasta último momento la evolución física de Maximiliano Rueda y Franco Soldano. Ambos futbolistas no integraron la delegación que viajó a Mendoza debido a diferentes molestias físicas y son evaluados de cara al compromiso de esta tarde.

Temperley, animador de la Zona B

Temperley, en tanto, es uno de los protagonistas del certamen. Luego de una primera rueda irregular, el Gasolero encontró funcionamiento y resultados en la segunda mitad de la fase regular. Con una racha de siete victorias, un empate y dos derrotas, el equipo conducido por Nicolás Domingo se posicionó como escolta de Tristán Suárez, único líder de la Zona B.

El Gasolero llegará al Grella con la intención de prolongar este buen momento y sostenerse en los puestos de privilegio. Su presente contrasta con el de Patronato, que atraviesa la recta final de la fase regular con la permanencia como principal objetivo. Por eso, el Rojinegro deberá extremar recaudos ante un rival que llega fortalecido y que, además, tiene aspiraciones concretas de finalizar en la parte alta de la tabla.

Para el equipo de Marcelo Fuentes, la oportunidad aparece como una de esas jornadas en las que sumar de a tres puede significar mucho más que una victoria. Los resultados registrados por los rivales directos abrieron una puerta que Patronato buscará aprovechar ante su gente. En el Grella, el Santo intentará celebrar y dar otro paso en su objetivo de alejarse definitivamente de la zona de descenso.

Probables formaciones en el Grella

Patronato: Alan Sosa; Salas o Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Facundo Heredia; Bravo o Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Barinaga o Soldano y Diego Díaz. DT: Marcelo Fuentes

Atlético Tucumán: Ezequiel Mastrolía, Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Pedro Souto, Gerónimo Tomasetti, Adrián Arregui y Luciano Nieto; Franco Benítez y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo

Hora y TV: 15.30 (LPF Play).

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: Presbítero Grella.