Hugo Zamparo, operador de McDonald's en Paraná: "El RINI fue determinante para invertir"

Hugo Zamparo es uno de los empresarios detrás del segundo MacDonald’s en Paraná. Valoró la herramienta del Estado, el RINI, para invertir en las Cinco Esquinas.

El empresario cordobés Hugo Zamparo desembarcó en Entre Ríos con McDonald’s a comienzos de siglo. Llegó a la ciudad en los 2000 y colocó la emblemática M en el histórico edificio ubicado en peatonal San Martín y España. A fines de agosto pasado, 26 años después, volvió a cortar cinta para inaugurar la segunda franquicia de Arcos Dorados en otro punto neurálgico: las Cinco Esquinas.

Zamparo forma parte de un puñado de apenas 13 franquiciados del país que ganaron la confianza de la multinacional para seguir en el negocio e incluso instalar otro local, esta vez con la novedad del Automac y estación de carga de autos eléctricos.

En esta nueva versión, realizó una millonaria inversión en la exterminal de ómnibus que decidió realizarla por los beneficios del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). “Eso fue determinante para invertir el negocio en Paraná”, expresó en relación a la herramienta de la gestión provincial.

De lo contrario, indicó, la inversión hubiera quedado paralizada o tendría otro destino: “Si hubiera sido un beneficio de uno o dos años, no me daba la ecuación. Es una mirada de largo plazo, como la tenemos en el negocio de peatonal. Son negocios a largo plazo y sin este tipo de apoyo hoy en día es imposible”, consideró en declaraciones a Dos Florines.

Al ser consultado acerca de la importancia del apoyo del Estado para invertir, destacó la importancia de los beneficios impositivos del RINI por varios años: “Eso fue determinante para invertir el negocio en Paraná. Además, este negocio es absolutamente todo en blanco. A mí, más que controlarme el fisco como ARCA, me controla la corporación. Y todo lo que me cobra la corporación está en función de la facturación”.

Y destacó: “Los empleados están en blanco desde el primer día, sin ningún beneficio de planes. Además, no es cierto que los contratamos 90 días y volvemos a tomar gente. Al contrario, porque tengo que invertir en un empleado para enseñarles. No me sirve tener un empleado y que se me vaya”.

Enseguida insistió: “La verdad es que el RINI es lo principal, porque no es algo para el corto plazo. Si hubiera sido un beneficio de uno o dos años, no me daba la ecuación. Es una mirada de largo plazo, como la tenemos en el negocio de peatonal. Tengo una franquicia a 20 años y estamos en Paraná hace 26. Son negocios a largo plazo y sin este tipo de apoyo hoy en día es imposible”.

Más temas de la entrevista

Zamparo reconoció que está pensando en otros lugares de la provincia para instalar McDonald’s: “Hay pocos mercados, pocas ciudades que pueden calificar, porque este es un negocio de alto volumen. Para alto volumen necesitás un nivel poblacional como tiene Paraná, mínimo. Uno apuesta a la cantidad porque tenemos un margen muy pequeño, justamente porque hacer las cosas en regla tiene un costo muy alto”.

A lo que añadió: “Hacer las cosas en regla me refiero a pagar todos los impuestos, tal como deben ser. A tener todos los empleados como debe ser. Y volviendo a la pregunta, tengo en vista una ciudad pero no voy a spoilear”.

En otro tramo de la charla contó: “En Argentina hay 235 locales. El de Cinco Esquinas es el último que se inauguró. De los 235 locales, alrededor de 30 están en poder de franquiciados que en Argentina somos sólo 12 y la mayoría están en el interior del país. Conozco cómo le va al de Salta, al de Misiones y otras provincias. Eso va variando. Hoy en día en la zona sur, como Neuquén o Bahía Blanca hay un favorecimiento del contexto ante las inversiones que llegan por propuestas de mejora del Estado como el RIGI a nivel nacional. Toda la zona petrolera está beneficiada”.

En relación al presente de la Argentina manifestó: “Estamos en un momento difícil, pero todo esto es consecuencia de un manejo equivocado hacia atrás. Hay que pagar toda esa fiesta. Hoy por hoy acomodar los números es muy duro, pero creo que es el camino. Lo mismo pasaría en un hogar: no podés gastar más de lo que tenés”.

Y finalizó: “La inversión que se hizo en Cinco Esquinas son varios millones de dólares. Si se hizo es porque hay fe, hay confianza, hay esperanza y creemos que se avizora un buen horizonte”.