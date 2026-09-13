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Patronato no pudo con Temperley y empató sin goles en el estadio Grella

Patronato igualó 0 a 0 con el Gasolero en la continuidad de la 29ª fecha del campeonato de la Primera Nacional. Fue un tiempo para cada uno.

13 de septiembre 2026 · 15:40hs
Patronato perdió por lesión a Brandon Cortés luego de un fuerte golpe en la cara.

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Patronato sufre en el primer tiempo ante Temperley.

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Patronato ya juega ante Temperley en el Grella.

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Patronato igualó este domingo 0 a 0 ante Temperley en la continuidad de la 29ª fecha del campeonato de la Primera Nacional. El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputó en el estadio Grella con arbitraje de Bruno Amiconi. Hubo un tiempo para cada uno, por lo que empate fue justo.

patronato recibe a temperley con la premisa de alejarse de la zona roja

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positivo para patronato: perdieron dos rivales directo

Positivo para Patronato: perdieron dos rivales directo

La jornada había comenzado con noticias positivas para el Rojinegro. Güemes de Santiago del Estero y Nueva Chicago, rivales directos en la lucha por la permanencia, perdieron el sábado ante Atlanta y Colegiales, respectivamente. Con la unidad sumada, el equipo paranaense llegó a los 30 puntos.

Las más claras, para Temperley

Los minutos iniciales del encuentro fueron dominados por la visita, que aprovechó desaciertos defensivos de Patronato para arrimar peligro. Sobre los 24', Facundo Krüger tuvo una chance clara luego de una gran jugada colectiva, demostrando que el Gasolero era superior a su rival.

El juego por momentos se hizo friccionado. A los 13', por lesión, Temperley perdió a Pedro Souto, mientras que sobre los 30', luego de un puntapié en la cara, Patronato se quedó sin Brandon Cortés (en su lugar ingresó Diego Armando Díaz).

Tres minutos más tarde, el ingresado Díaz sufrió un fuerte cruce y quedó tirado en la cancha generando la preocupación de todos los presentes en el Grella. El delantero no pudo continuar en la cancha y tuvo que ser reemplazado por Elías Bravo.

Luego de cuatro minutos de descuento se terminó un primer tiempo muy cortado, donde la visita tuvo las mejores opciones ante un Rojinegro que no inquietó a Ezequiel Mastrolía.

El complemento, favorable a Patronato

El segundo tiempo comenzó con noticias favorables para Patronato. A los 9', Franco Díaz se fue expulsado en la visita y esto le dio un envión anímico al local. Después, los dirigidos por Marcelo Fuentes estuvieron cerca de abrir el marcador con disparos desde afuera del área que se fueron muy cerca: uno de Rueda y otro de Reynaga.

El Rojinegro era más que su rival y sobre los 21' tuvo otra chance clara con un rebote que Reynaga no pudo conectar solo frente al arco.

Patronato empujó en los minutos finales, con más ganas que fútbol. Lo tuvo desde la pelota detenida, pero no acertó desde arriba. El final llegó con un córner de Temperley, que terminó conformándose con el punto que se llevó desde Paraná.

Síntesis

Patronato (0): Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Evangelista; Juan Barinaga, Agusto Picco, Brandon Cortés (30' Díaz, 38' Elías Bravo), Valentón Pereyra (75' Salega); Juan Salas (75' Heredia), Renzo Reynaga (74' Barolín). DT: Marcelo Fuentes

Temperley (0): Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Pedro Souto (13' Brandán), Franco Díaz, Adrián Arregui y Luciano Nieto (65' Richarte); Franco Benítez (67' Trebotic) y Facundo Krüger (66' Fernández). DT: Nicolás Domingo

Expulsado: 54' Franco Díaz (T). Árbitro: Bruno Amiconi. Estadio: Presbítero Grella.

Patronato Primera Nacional Temperley
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