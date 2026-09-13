Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

En diferentes lugares del país y principalmente en Buenos Aires se puede observar la circulación del transporte de pasajeros urbano impulsado a Gas Natural Comprimido (GNC). Esto se debe a una optimización del negocio por parte de las empresas debido al incremento del gasoil. En Concordia, los responsables de algunas empresas ven la necesidad de ir por la misma línea debido a la falta de rentabilidad.

En los últimos tiempos el servicio se volvió más complejo ante la llegada de diferentes aplicaciones de transporte, como también la adquisición de vehículos en las familias. Es por ello que actualmente trabajan con un desfasaje entre los ingresos y los costos que demanda sostener el servicio.

Daniel La Palma es el titular de la Cámara de Transporte Urbano de Pasajeros y destacó que esta problemática del sector los obliga a tomar medidas en el mediano y largo plazo. “En todos los países ocurre que el gasoil está costando lo mismo o más que lo que cuesta un combustible para un vehículo liviano. Nosotros estamos en esta coyuntura y tenemos que encontrarle la solución. Transformar todos los colectivos de Concordia o parciales va a ser un proceso largo, pero ya no es una cuestión caprichosa, es una necesidad. Con el combustible gasoil va a ser siempre inviable hasta que el gasoil no vuelva a bajar de precio y eso no lo he visto nunca”, explicó.

Para el transportista tener el precio del combustible por encima de los 2 mil pesos es inviable para el negocio. “La relación histórica que tenía el precio del boleto respecto del combustible era que con el valor de un boleto se podía comprar dos litros de combustible. Hace tiempo atrás con eso se sostenía el transporte público de pasajeros en todo el país y ahora no llegamos a comprar un litro”, precisó.

Y agregó: “El diésel es un motor que tiene muchas bondades comparado contra la nafta, es un motor de buen torque, muy durable, con de bajo consumo, pero hoy por hoy la materia prima para un diésel justamente tiene el valor más alto dentro de todas las energías que podemos llegar a utilizar”.

La Palma indicó que desde el sector están empezando a apuntar a un cambio en cuanto a la modalidad de combustión. “Se puede llegar a confirmar que se vuelva una relación de combustible-precio de boleto, al menos con el GNC y las empresas podamos ser viables y tener algún posible futuro, Con el diésel evidentemente, o al menos en este momento de la vida, es imposible llegar a ser que una empresa sea viable con gasoil”, dijo.

Los aspectos técnicos en los colectivos a GNC

En función de los aspectos técnicos y sobre la motorización de los colectivos, describió: "Lo que se está utilizando es un motor con ciclo Otto, es decir, un motor naftero convertido y adaptado específicamente para gas. El motor que se está utilizando deja de ser un diésel y pasa a ser un Otto, de gran porte, de gran volumen, con todo lo que es el aporte de tecnología que justamente le beneficia esa falta de torque que tiene el normalmente el naftero. Si pasamos a GNC hay que cambiar el colectivo completo".

Respecto a esa última afirmación sobre el cambio de las unidades, La Palma respondió ante si las empresas están en condiciones de afrontar los cambios de unidades. "Estamos imposibilitados totalmente por dos motivos. Un poco porque no tenemos el dinero para hacer la inversión y otro porque a pesar que se transforme el transporte, aún así sigue siendo inviable. Generar el cambio es una de las variables que hay que modificar para empezar a convertirlo en viable. Hoy el asunto que tenés es que la mitad de las personas que viajan, viajan gratis y de esos gratuitos hay muchos gratuitos que nadie los compensa. Si lográramos administrativamente hacer que se compensen los boletos que viajan gratis que hoy no están reconocidos y demás, por más que estuviéramos con el combustible diésel, no seríamos viables”, aseguró.

Por último y en cuanto a los boletos gratuitos que deben acatar, La Palma indicó que “estamos en tratativas con el municipio, todavía estamos sin respuesta. Hace tres semanas nos comentaron que estaban analizando las alternativas de solución, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Y desde provincia se compensa el 50% de los estudiantes secundarios y primarios, el 100% de los universitarios, se compensa también el 100% de los docentes que viajan gratuito, eso está bien compensado, pero después tenemos un asunto que son los discapacitados, que eso no los compensa nadie, ni municipalidad, ni provincia, ni Nación. Y tenemos un porcentaje sobre total de pasajeros transportados alrededor del 15%”.