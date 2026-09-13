Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Ante la suba en el costo del gasoil en Concordia explicaron que el cambio a gas representa una alternativa para reducir los costos operativos.

13 de septiembre 2026 · 09:36hs
Buscan garantizar la solvencia en la prestación de servicio en el transporte público de pasajeros.

Buscan garantizar la solvencia en la prestación de servicio en el transporte público de pasajeros.

En diferentes lugares del país y principalmente en Buenos Aires se puede observar la circulación del transporte de pasajeros urbano impulsado a Gas Natural Comprimido (GNC). Esto se debe a una optimización del negocio por parte de las empresas debido al incremento del gasoil. En Concordia, los responsables de algunas empresas ven la necesidad de ir por la misma línea debido a la falta de rentabilidad.

Cambio a GNC en colectivos de Concordia.

Cambio a GNC en colectivos de Concordia.

En los últimos tiempos el servicio se volvió más complejo ante la llegada de diferentes aplicaciones de transporte, como también la adquisición de vehículos en las familias. Es por ello que actualmente trabajan con un desfasaje entre los ingresos y los costos que demanda sostener el servicio.

Leonel Pernía se quedó con la mejor vuelta clasificatoria en el trazado entrerriano.

En Concordia Leonel Pernía se quedó con el uno en el TCR South America

Primer caso entrerriano bajo el Régimen Penal Juvenil: Les informamos a los menores que rige una nueva ley

Primer caso entrerriano bajo el Régimen Penal Juvenil: "Les informamos a los menores que rige una nueva ley"

Daniel La Palma es el titular de la Cámara de Transporte Urbano de Pasajeros y destacó que esta problemática del sector los obliga a tomar medidas en el mediano y largo plazo. “En todos los países ocurre que el gasoil está costando lo mismo o más que lo que cuesta un combustible para un vehículo liviano. Nosotros estamos en esta coyuntura y tenemos que encontrarle la solución. Transformar todos los colectivos de Concordia o parciales va a ser un proceso largo, pero ya no es una cuestión caprichosa, es una necesidad. Con el combustible gasoil va a ser siempre inviable hasta que el gasoil no vuelva a bajar de precio y eso no lo he visto nunca”, explicó.

Para el transportista tener el precio del combustible por encima de los 2 mil pesos es inviable para el negocio. “La relación histórica que tenía el precio del boleto respecto del combustible era que con el valor de un boleto se podía comprar dos litros de combustible. Hace tiempo atrás con eso se sostenía el transporte público de pasajeros en todo el país y ahora no llegamos a comprar un litro”, precisó.

Y agregó: “El diésel es un motor que tiene muchas bondades comparado contra la nafta, es un motor de buen torque, muy durable, con de bajo consumo, pero hoy por hoy la materia prima para un diésel justamente tiene el valor más alto dentro de todas las energías que podemos llegar a utilizar”.

La Palma indicó que desde el sector están empezando a apuntar a un cambio en cuanto a la modalidad de combustión. “Se puede llegar a confirmar que se vuelva una relación de combustible-precio de boleto, al menos con el GNC y las empresas podamos ser viables y tener algún posible futuro, Con el diésel evidentemente, o al menos en este momento de la vida, es imposible llegar a ser que una empresa sea viable con gasoil”, dijo.

Los aspectos técnicos en los colectivos a GNC

En función de los aspectos técnicos y sobre la motorización de los colectivos, describió: "Lo que se está utilizando es un motor con ciclo Otto, es decir, un motor naftero convertido y adaptado específicamente para gas. El motor que se está utilizando deja de ser un diésel y pasa a ser un Otto, de gran porte, de gran volumen, con todo lo que es el aporte de tecnología que justamente le beneficia esa falta de torque que tiene el normalmente el naftero. Si pasamos a GNC hay que cambiar el colectivo completo".

Respecto a esa última afirmación sobre el cambio de las unidades, La Palma respondió ante si las empresas están en condiciones de afrontar los cambios de unidades. "Estamos imposibilitados totalmente por dos motivos. Un poco porque no tenemos el dinero para hacer la inversión y otro porque a pesar que se transforme el transporte, aún así sigue siendo inviable. Generar el cambio es una de las variables que hay que modificar para empezar a convertirlo en viable. Hoy el asunto que tenés es que la mitad de las personas que viajan, viajan gratis y de esos gratuitos hay muchos gratuitos que nadie los compensa. Si lográramos administrativamente hacer que se compensen los boletos que viajan gratis que hoy no están reconocidos y demás, por más que estuviéramos con el combustible diésel, no seríamos viables”, aseguró.

Por último y en cuanto a los boletos gratuitos que deben acatar, La Palma indicó que “estamos en tratativas con el municipio, todavía estamos sin respuesta. Hace tres semanas nos comentaron que estaban analizando las alternativas de solución, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Y desde provincia se compensa el 50% de los estudiantes secundarios y primarios, el 100% de los universitarios, se compensa también el 100% de los docentes que viajan gratuito, eso está bien compensado, pero después tenemos un asunto que son los discapacitados, que eso no los compensa nadie, ni municipalidad, ni provincia, ni Nación. Y tenemos un porcentaje sobre total de pasajeros transportados alrededor del 15%”.

Concordia Colectivo GNC
Noticias relacionadas
El DFI desbarató una banda narcocriminal y detuvo a cinco personas en Concordia. 

Concordia: el DFI desbarató una banda narcocriminal y detuvo a cinco personas

La Policía secuestró el arma reglamentaria calibre 9 milímetros del funcionario de Gendarmería.

Concordia: un funcionario de gendarmería fue denunciado por amenazas

La prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta fue extendida por 100 días.

La prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta fue extendida por 100 días

La categoría de autos de turismo disputará la sexta fecha del año este fin de semana.

El TCR South America corre este fin de semana en Concordia

Ver comentarios

Lo último

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Ultimo Momento
Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

Sabrina Colignon: El verdadero valor está en el criterio humano

Sabrina Colignon: "El verdadero valor está en el criterio humano"

Policiales
Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

No hay estructura edilicia ni de personal: la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

"No hay estructura edilicia ni de personal": la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar

El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar

Día del Bibliotecario: la tarea de quienes mantienen viva la palabra escrita

Día del Bibliotecario: la tarea de quienes mantienen viva la palabra escrita

Mes de prevención del suicidio: Hablar salva

Mes de prevención del suicidio: "Hablar salva"

Dejanos tu comentario