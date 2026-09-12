Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

En la ciudad de Concepción del Uruguay, Prefectura secuestró mercadería valuada en más de $57 millones en un operativo contra el contrabando.

En importante operativo de la Prefectura Naval Argentina permitió detectar y desarticular una presunta maniobra de contrabando en la zona ribereña de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Como resultado del procedimiento, se secuestró un cargamento de mercadería cuyo valor supera los 57 millones de pesos.

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La secuencia en Concepción del Uruguay

El hecho fue detectado durante la madrugada de este sábado, cuando efectivos que realizaban tareas de vigilancia en inmediaciones del kilómetro 205 del río Uruguay observaron una embarcación sin nombre ni matrícula, ocupada por dos personas. En las cercanías también advirtieron la presencia de una camioneta utilitaria con dominio uruguayo, ubicada sobre un camino terrado.

Ante la sospecha de que se estaría preparando el traslado ilegal de mercadería hacia la República Oriental del Uruguay, el personal de Prefectura se dirigió hacia el sector. Al impartir la voz de alto, los ocupantes de la embarcación y quienes se encontraban en el lugar emprendieron la fuga, aprovechando las características del terreno.

Los efectivos desplegaron entonces un amplio rastrillaje y procedieron a inspeccionar el vehículo. En su interior encontraron 16 bultos que contenían diferentes tipos de mercadería, entre ellos prendas de vestir, calzado y productos veterinarios.

Más detalles del hecho

Por disposición del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez federal subrogante Hernán Sergio Viri, se concretó el secuestro de la totalidad de los elementos vinculados al procedimiento: la mercadería, la camioneta y la embarcación.

El valor estimado del cargamento incautado asciende a más de 57 millones de pesos.

El operativo contó con la participación conjunta de efectivos de las Prefecturas Concepción del Uruguay y Colón, junto con personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay, quienes trabajaron de manera coordinada para detectar y frustrar la presunta maniobra de contrabando.