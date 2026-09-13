Pascual Di Tella conquistó la primera medalla dorada para Argentina en los Juegos Suramericanos

El esgrimista porteño venció en la final de sable individual al venezolano Eliecer Romero, favorito e invicto, por 15 a 12. Es el primer oro para Argentina.

El esgrimista Pascual Di Tella se consagró campeón de sable individual masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y le entregó a Argentina su primera medalla de oro en la competencia. El deportista, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, venció este domingo por 15 a 12 al venezolano Eliecer Romero en la final disputada en Santa Fe.

Romero llegaba a la definición como el gran candidato al oro: número 39 del ranking mundial, bronce en el Panamericano de este año y también en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Pese a ese antecedente, Di Tella se impuso en la final por un marcador de 15 a 12 y quebró el pronóstico que ubicaba al venezolano como el tirador a vencer en la categoría.

Tras consagrarse campeón, Di Tella habló con TyC Sports y repasó la revancha que significó el triunfo ante Romero: “En el 2018 competí en la final del Odesur contra el mismo tirador y me había ganado. Me quedé con la espina”, señaló el esgrimista, quien reconoció el desgaste físico del duelo. “Tengo muchísima felicidad de poder estar compitiendo en este nivel; después de los JJOO no estuve compitiendo en todas las pruebas internacionales. Poder volver y estar al nivel es una tranquilidad enorme de que se puede”, agregó.

Antes de enfrentar a Romero, Di Tella debió superar en semifinales a su compatriota Juan Bacha, quien cayó en esa instancia y se quedó automáticamente con la medalla de bronce. El resultado dejó a dos argentinos entre los cuatro mejores del sable individual masculino, un dato que refuerza el nivel de la disciplina en el país.

Para Di Tella, la medalla dorada representa su segundo podio en Juegos Suramericanos, tras la plata que había obtenido en la edición de Cochabamba 2018. Con este resultado, además, se convirtió en el primer sablista argentino en ganar el oro en esta competencia en 36 años: el antecedente más reciente databa de 1990, cuando lo había logrado