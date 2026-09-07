El Torito derrotó 1-0 a Quilmes y llegó a los 32 puntos. El Rojinegro tiene 29 y ahora está a dos unidades de Chacarita, que ocupa el puesto de descenso.

La pelea por la permanencia en la Primera Nacional volvió a apretarse y Patronato deberá afrontar la próxima fecha con la obligación de conseguir un triunfo. Nueva Chicago derrotó este lunes 1 a 0 a Quilmes por la Zona B y, con ese resultado, alcanzó los 32 puntos, desplazándose hasta el 15° lugar y dejando al Rojinegro nuevamente más cerca de la zona de descenso.

El Torito de Mataderos consiguió la victoria gracias al gol de Thiago Ocampo, convertido a los nueve minutos del primer tiempo. El triunfo tuvo un valor especial para Chicago, que venía de atravesar una racha de cinco derrotas consecutivas en las que tampoco había podido marcar goles.

La victoria de Nueva Chicago modificó el escenario en la parte baja de la tabla. Patronato quedó 16° con 29 unidades, mientras que Chacarita ocupa actualmente el puesto de descenso, con 27 puntos. Más abajo aparece Güemes de Santiago del Estero, último con 23.

Nueva Chicago ganó y Patronato quedó más apretado en la pelea por no descender

El equipo dirigido por Marcelo Fuentes llega a esta situación después de haber rescatado un empate 0 a 0 ante Deportivo Maipú en Mendoza. El punto le permitió al Rojinegro tomar algo de distancia respecto de Chacarita y fue valorado por el entrenador, especialmente por el esfuerzo defensivo que realizó su equipo en un encuentro complicado.

Sin embargo, el empate también dejó en claro que Patronato necesita empezar a ganar. El propio Fuentes reconoció que el resultado no era malo teniendo en cuenta el desarrollo del partido, aunque señaló que el objetivo inmediato debe ser elevar el funcionamiento y encontrar las herramientas necesarias para quedarse con los tres puntos.

Y la posibilidad de hacerlo llegará el próximo domingo. Patronato regresará al estadio Presbítero Bartolomé Grella para recibir a Temperley desde las 15.30, por la fecha 29 de la Zona B. Será un partido de enorme importancia para el Rojinegro, que tendrá la posibilidad de aprovechar su localía para recuperar terreno en la lucha por la permanencia.

La jornada también tendrá varios cruces que pueden influir directamente en la pelea. Nueva Chicago visitará a Colegiales, mientras que Chacarita se enfrentará como visitante con Midland y Güemes jugará ante Atlanta. Además, Quilmes, que tiene 32 puntos, recibirá a San Martín de San Juan; Agropecuario, con 33, visitará a San Martín de Tucumán; y Almagro, que suma 34, será local de Deportivo Maipú.

En ese escenario, una victoria de Patronato ante Temperley podría significar mucho más que tres puntos. Le permitiría aprovechar los resultados de sus rivales, aumentar la diferencia con Chacarita y recuperar algo de aire en una lucha que entra en su tramo decisivo.

El Rojinegro ya conoce, además, buena parte del camino que le queda por recorrer. Después de recibir a Temperley, visitará a Nueva Chicago el lunes 21 de septiembre y luego volverá a Paraná para enfrentar a San Martín de San Juan.

Patronato suma 29 puntos y está afuera de la zona roja, pero la victoria de Nueva Chicago volvió a encender las alarmas. El próximo domingo, en el Grella, tendrá una nueva oportunidad para transformar el punto conseguido en Mendoza en un resultado que le permita mirar la tabla con mayor tranquilidad.