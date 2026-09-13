La segunda edición de la Carrera de los Autos Locos en Diamante fue un éxito. El público disfrutó el sábado de la jornada final durante todo el día, donde hubo velocidad y diversión y la premiación de cada uno de los ganadores en sus categorías.
Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos
La segunda edición de la Carrera de los Autos Locos en Diamante fue un éxito. El público disfrutó de la jornada final, donde hubo velocidad y diversión.
Más de 50 equipo de diferentes puntos del país se dieron cita en la Ciudad Blanca para la competencia recreativa. El circuito estuvo ubicado en la Bajada al Puerto, comenzó donde finaliza el adoquinado y llegó hasta el obrador situado después del complejo de cabañas. El recorrido para las categorías Juvenil y Libre tuvo 310 metros e incluirá dos rampas.
Los ganadores de los Autos Locos en Diamante
PREMIO “AUTOS LOCOS”
1°) Los Corsarios del Piróscafo, en El Piróscafo (Diamante)
2°) El Auto Bochinchero (Diamante)
3°) Chatarreros Inc., en el Loco Máximo (Cañada de Ucle, Santa Fe)
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PREMIO GENERAL
Categoría Estudiantil
1°) Los Corsarios del Piróscafo, en “El Piróscafo” (Diamante)
2°) El Auto Bochinchero (Diamante)
3°) Los Inmigrantes, en el “Pedrinimovil” (Villa Clara)
Categoría Juvenil
1°) Súper McQueen II (Diamante)
2°) Los Maquinistas de la Locomotora del Tiempo, en el “Relámpago a Vapor” (Diamante)
3°) Los Meteoritos Descontrolados, en el “Falcón 9” (Paraná)
Categoría Libre
1°) Los Bañistas Locos, en “La Bañera Loca” (Diamante)
2°) Los Amigos son Amigos, en el “Slinky Dinky” (Diamante)
3°) Los Pescados de Strobel, en el “Pescado Furioso” (San Luis)