Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos

La segunda edición de la Carrera de los Autos Locos en Diamante fue un éxito. El público disfrutó de la jornada final, donde hubo velocidad y diversión.

Grandes y chicos se divirtieron a lo grande en el primer día de actividad.

La segunda edición fue seguida por un gran marco de público.

La adrenalina estuvo a full en Diamante.

Los chicos de Misil Criollo, una máquina construida en Paraná.

Hubo velocidad y diversión en Diamante.

Grandes y chicos se divirtieron en la carrera de los Autos Locos.

Más de 50 equipos se presentaron en Diamante.

La segunda edición de la Carrera de los Autos Locos en Diamante fue un éxito. El público disfrutó el sábado de la jornada final durante todo el día, donde hubo velocidad y diversión y la premiación de cada uno de los ganadores en sus categorías.

Más de 50 equipo de diferentes puntos del país se dieron cita en la Ciudad Blanca para la competencia recreativa. El circuito estuvo ubicado en la Bajada al Puerto, comenzó donde finaliza el adoquinado y llegó hasta el obrador situado después del complejo de cabañas. El recorrido para las categorías Juvenil y Libre tuvo 310 metros e incluirá dos rampas.

Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Los ganadores de los Autos Locos en Diamante

PREMIO “AUTOS LOCOS”

1°) Los Corsarios del Piróscafo, en El Piróscafo (Diamante)

2°) El Auto Bochinchero (Diamante)

3°) Chatarreros Inc., en el Loco Máximo (Cañada de Ucle, Santa Fe)

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PREMIO GENERAL

Categoría Estudiantil

1°) Los Corsarios del Piróscafo, en “El Piróscafo” (Diamante)

2°) El Auto Bochinchero (Diamante)

3°) Los Inmigrantes, en el “Pedrinimovil” (Villa Clara)

Categoría Juvenil

1°) Súper McQueen II (Diamante)

2°) Los Maquinistas de la Locomotora del Tiempo, en el “Relámpago a Vapor” (Diamante)

3°) Los Meteoritos Descontrolados, en el “Falcón 9” (Paraná)

‍Categoría Libre

1°) Los Bañistas Locos, en “La Bañera Loca” (Diamante)

2°) Los Amigos son Amigos, en el “Slinky Dinky” (Diamante)

3°) Los Pescados de Strobel, en el “Pescado Furioso” (San Luis)