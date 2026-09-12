Positivo para Patronato: perdieron dos rivales directo

Güemes de Santiago del Estero y Nueva Chicagó, rivales de Patronato en la pelea por la permanecia, cayeron en sus encuentros.

La jornada de sábado dejó una serie de resultados que, en principio, le dieron algo de aire a Patronato en su pelea por escapar de la zona comprometida de la Primera Nacional. En los cuatro encuentros disputados por la 29ª fecha de la Zona B, dos rivales directos del Rojinegro fueron superados en sus juegos.

Uno de los marcadores más importantes se registró en Villa Crespo, donde Atlanta derrotó 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero. Alejandro Quintana y Alejo Dramisino marcaron los tantos del Bohemio, que con esta victoria se consolidó en el cuarto lugar de la tabla, con 48 puntos.

Para Patronato, en cambio, el resultado significó una buena noticia por la situación de Güemes, uno de los equipos que también pelea por mantenerse en la categoría. El conjunto santiagueño se fue de Buenos Aires con las manos vacías y no pudo sumar en una fecha en la que el Rojinegro afrontará esta tarde un compromiso clave frente a Temperley.

Otro resultado favorable se produjo en Munro, donde Colegiales superó 1 a 0 a Nueva Chicago. Rodrigo Monserrat marcó el único tanto del Tricolor, que sumó tres puntos importantes y quedó a un paso de meterse en puestos de clasificación al reducido.

En José Ingenieros, por su parte, Almagro y Deportivo Maipú de Mendoza protagonizaron un entretenido empate 2 a 2. Facundo De la Vega convirtió los dos goles del Tricolor, mientras que Mirko Bonfigli marcó para el elenco mendocino. La igualdad implicó que ambos equipos dejaran unidades en el camino en una instancia del campeonato donde cada punto comienza a tener un valor determinante.

La única victoria de un equipo involucrado en la pelea por alejarse de la zona roja fue la de Quilmes. El Cervecero derrotó 1 a 0 a San Martín de San Juan, gracias a la conquista de Agustín Bindella, y consiguió despegarse del fondo. Con este triunfo, Quilmes tomó una diferencia de ocho puntos respecto de la zona de descenso.

Con este panorama, Patronato tendrá este domingo la posibilidad de aprovechar los resultados que se dieron en los adelantos. El Rojinegro recibirá desde las 15.30 a Temperley en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un partido correspondiente a la 29ª fecha que tendrá como árbitro a Bruno Amiconi y será televisado por LPF Play.

El equipo paranaense necesita sumar de a tres para capitalizar los tropiezos de algunos de sus rivales directos y dar un paso importante en su objetivo de alejarse definitivamente de los últimos puestos. A esta altura del torneo, cada resultado ajeno adquiere relevancia, pero mucho más importante será lo que Patronato pueda conseguir en casa.

Como sigue la 29° fecha de la Primera Nacional

La fecha continuará además con otros tres encuentros que tendrán incidencia en la lucha de la Zona B. Desde las 16, Gimnasia de Jujuy enfrentará a Atlético Rafaela; a las 16.30, Ferrocarril Midland recibirá a Chacarita; mientras que desde las 18.30 San Martín de Tucumán será local de Agropecuario de Carlos Casares en La Ciudadela.

Mientras los equipos hacen cuentas y miran de reojo lo que sucede con sus competidores, Patronato tendrá esta tarde una oportunidad concreta de transformar los resultados ajenos en un beneficio propio. Para eso, deberá hacerse fuerte ante Temperley y conseguir una victoria que le permita tomar distancia de la zona de riesgo.