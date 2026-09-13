Brandon Cortés fue trasladado a una clínica por el golpe en la cabeza

Un empate accidentado para Patronato ante Temperley: preocupación por Brandon Cortés. El jugador recibió un fuerte golpe en el primer tiempo.

Patronato perdió por lesión a Brandon Cortés luego de un fuerte golpe en la cara.

Patronato igualó 0-0 ante Temperley en el estadio Grella, por la 29ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un encuentro que además del resultado dejó varias situaciones para el cuerpo médico del conjunto entrerriano. A los 28 minutos del primer tiempo se produjo uno de los momentos más preocupantes de la jornada. Franco Díaz fue amonestado luego de una fuerte infracción sobre Brandon Cortés. El futbolista de Patronato recibió un duro golpe en la cabeza y, producto del impacto, debió ser reemplazado.

Una vez finalizado el encuentro, desde el club informaron que Cortés fue trasladado a una clínica para realizarle controles y evaluar con mayor precisión las consecuencias del golpe. Además, el jugador presentó una lesión en uno de sus tobillos, por lo que quedó bajo observación médica.

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El partido también dejó otra preocupación para Patronato. Diego Díaz recibió un golpe en la rodilla durante el primer tiempo y posteriormente se realizó un estudio para determinar el alcance de la lesión. El parte médico será clave para conocer su evolución y saber si podrá estar disponible para el próximo compromiso.

Temperley terminó con diez

El conjunto visitante sufrió la expulsión de Franco Díaz, quien vio la tarjeta roja a los 55 minutos del segundo tiempo. De esta manera, Temperley afrontó el tramo final del encuentro con un jugador menos.

Sin embargo, Patronato no pudo aprovechar la superioridad numérica y el marcador terminó sin goles en el Grella.

El empate dejó como saldo un partido cerrado y accidentado, con varias interrupciones por golpes y lesiones. Ahora, la atención estará puesta en la evolución de Brandon Cortés y Diego Díaz, mientras el cuerpo técnico espera contar con mayores precisiones médicas durante las próximas horas.