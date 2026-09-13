Uno Entre Rios | Policiales | Viale

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

El hecho ocurrió este domingo. El conductor fue trasladado de manera preventiva al hospital Castilla Mira de Viale

13 de septiembre 2026 · 09:53hs
Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Este domingo por la mañana, personal policial intervino en un siniestro vial registrado en la intersección de las calles San Martín y Panuto de Viale, en el marco de los operativos de prevención y seguridad.

Viale: autom&oacute;vil colision&oacute; contra un &aacute;rbol tras perder el control en la esquina de San Mart&iacute;n y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

El incidente se produjo cuando el conductor de un automóvil Fiat Palio perdió el control del rodado al intentar doblar hacia la calle Panuto, impactando contra un árbol ubicado en la vía pública.

parana: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construccion en el hospital san martin

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares.

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Traslado en ambulancia

Aunque en una primera instancia no se observaron lesiones visibles en el automovilista, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Castilla Mira para realizarse los controles médicos correspondientes de forma preventiva.

Viale automóvil
Noticias relacionadas
En Concepción del Uruguay, Prefectura secuestró mercadería valuada en más de $57 millones. 

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

No hay estructura edilicia ni de personal: la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

"No hay estructura edilicia ni de personal": la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

Primer caso entrerriano bajo el Régimen Penal Juvenil: Les informamos a los menores que rige una nueva ley

Primer caso entrerriano bajo el Régimen Penal Juvenil: "Les informamos a los menores que rige una nueva ley"

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Ver comentarios

Lo último

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Ultimo Momento
Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

Sabrina Colignon: El verdadero valor está en el criterio humano

Sabrina Colignon: "El verdadero valor está en el criterio humano"

Policiales
Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

No hay estructura edilicia ni de personal: la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

"No hay estructura edilicia ni de personal": la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar

El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar

Día del Bibliotecario: la tarea de quienes mantienen viva la palabra escrita

Día del Bibliotecario: la tarea de quienes mantienen viva la palabra escrita

Mes de prevención del suicidio: Hablar salva

Mes de prevención del suicidio: "Hablar salva"

Dejanos tu comentario