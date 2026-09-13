Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto El hecho ocurrió este domingo. El conductor fue trasladado de manera preventiva al hospital Castilla Mira de Viale 13 de septiembre 2026 · 09:53hs

Este domingo por la mañana, personal policial intervino en un siniestro vial registrado en la intersección de las calles San Martín y Panuto de Viale, en el marco de los operativos de prevención y seguridad.

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto El incidente se produjo cuando el conductor de un automóvil Fiat Palio perdió el control del rodado al intentar doblar hacia la calle Panuto, impactando contra un árbol ubicado en la vía pública.

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Traslado en ambulancia Aunque en una primera instancia no se observaron lesiones visibles en el automovilista, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Castilla Mira para realizarse los controles médicos correspondientes de forma preventiva.