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Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Un transeúnte alertó al personal policial tras observar al sospechoso saltar la reja del predio y huir con una bolsa de cal. Ocurrió en Paraná

13 de septiembre 2026 · 09:29hs
Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Un operativo de patrullaje preventivo permitió la aprehensión de un sujeto que ingresó sin autorización a la zona en construcción del Hospital San Martín en Paraná. La intervención policial se inició cuando un transeúnte advirtió a los efectivos que patrullaban por la calle Pascual Palma sobre la maniobra del individuo.

Paran&aacute;: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcci&oacute;n en el hospital San Mart&iacute;n

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

De acuerdo con el relato del testigo, el hombre fue visto ingresando al predio hospitalario tras saltar una reja y, momentos después, saliendo del lugar cargando una bolsa de cal de 25 kilogramos. Tras recibir la alerta, los efectivos desplegaron un accionar rápido e interceptaron al sospechoso en las inmediaciones, recuperando el elemento sustraído en su poder.

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Según supo UNO, posterior al procedimiento, se comunicó lo sucedido al fiscal en turno, quien dispuso la detención formal del sujeto y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. En cuanto al material de construcción incautado, fue restituido de inmediato al personal del nosocomio

Paraná
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