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Con 10, Argentinos rescató un empate ante Gimnasia por el Torneo Clausura

Argentinos que sufrió una expulsión en el primer tiempo, igualó como local ante el Lobo y mantiene la punta de la Zona B.

13 de septiembre 2026 · 20:32hs
Argentinos empató con Gimnasia de local.

Argentinos empató con Gimnasia de local.

En la tarde del domingo, Argentinos logró una importante reacción y, con uno menos por más de un tiempo por la expulsión de Sebastián Prieto, se lo empató a Gimnasia en el Estadio Diego Armando Maradona por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El Lobo abrió el marcador a través de Agustín Auzmendi pero Gastón Verón marcó la igualdad en el complemento.

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