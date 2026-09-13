Torneo Federal A: Gimnasia de Concepción del Uruguay aseguró su plaza y va por el ascenso

El Lobo despejó el fantasma del descenso al derrotar 1-0 a Sarmiento de Chaco. Gimnasia de Concepción disputará la reválida por el ascenso a la B Nacional.

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay derrotó este domingp 1 a 0 a Sarmiento de Resistencia, aseguró su permanencia en el Torneo Federal A y, además, se clasificó para disputar la segunda etapa de la Reválida, instancia en la que continuará buscando el camino hacia el segundo ascenso.

El Lobo uruguayense no tuvo una de sus mejores actuaciones y durante buena parte del partido jugó condicionado por sus propios nervios y por la ansiedad de conseguir el resultado que necesitaba. Sin embargo, cuando el empate parecía encaminarse, apareció Agustín Favre para cambiarlo todo.

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A los 93 minutos el futbolista nacido en Villa Elisa sacó un remate espectacular, inatajable para el arquero visitante, y desató el festejo en el estadio. Fue un verdadero golazo que le permitió al conjunto dirigido por Martín Pinilla y Luciano Leguizamón alcanzar el objetivo que se había trazado con la llegada de la nueva conducción.

Objetivo cumplido y nuevo desafío para Gimnasia de Concepción del Uruguay

La victoria permitió que a Gimnasia revalidara su permanencia en la categoría y, al mismo tiempo, se asegurara un lugar en la segunda etapa de la Reválida, donde comenzará a disputar su camino en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional.

Además, con los resultados de la jornada, Gimnasia alcanzó a Boca Unidos en la cima de la Zona A, ambos con 14 puntos, aunque el conjunto correntino perdió su invicto al caer ante El Linqueño.

Resultados de la fecha del Torneo Federal A

- Tucumán Central 0 – Sportivo Las Parejas 4

- Gimnasia y Esgrima 1 – Sarmiento de Resistencia 0

- Defensores de Puerto Vilelas 2 – Independiente de Chivilcoy 0

- El Linqueño 1 – Boca Unidos 0

Libre: Atlético Escobar.