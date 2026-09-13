Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

En la provincia hay 226 entrerrianos aguardando por la donación de órganos o tejidos. La enorme mayoría -más del 90%- corresponde a personas adultas.

Los pasillos de un hospital suelen esconder cientos de historias. Es uno de esos lugares en los que los minutos parecen horas y en donde la mayoría de las personas desean no estar. Allí también el tiempo suele suspenderse entre el dolor y la incertidumbre, pero al unísono muchas veces late una de las formas más profundas y silenciosas de la solidaridad humana: la donación de órganos .

Es que en una sociedad atravesada por urgencias cotidianas y la necesidad de la inmediatez, el acto de dar vida después de la vida representa un puente único entre la pérdida irreparable y la esperanza que renace en otro cuerpo.

La donación de órganos en Entre Ríos

En suelo entrerriano, esa esa conexión tiene rostros, historias y un compromiso que va más allá de las frías estadísticas. Es así que cada operativo desplegado en distintas instituciones destinadas a la salud pone en marcha un engranaje perfecto en el que intervienen médicos, enfermeros, coordinadores y fuerzas de seguridad, todos alineados bajo una misma premisa: que el dolor de una despedida pueda transformarse en una segunda oportunidad.

En este marco, la Ley Justina marcó un antes y un después. La misma indica que todas las personas mayores de 18 años son donantes de órganos y tejidos , salvo que hayan dejado constancia expresa de su negativa. La diferencia fundamental con la ley anterior es que ya no se requiere la autorización de los familiares al momento del fallecimiento, respetándose de forma absoluta la voluntad o la presunción legal del causante.

Todo esto obliga a desmitificar la donación, derribar miedos infundados y poner el tema sobre la mesa familiar no es una tarea exclusiva del ámbito sanitario: es una responsabilidad cívica.

El mapa de la demanda

De acuerdo con datos técnicos del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), actualmente son 226 los pacientes que se encuentran inscriptos en lista de espera. Si bien se trata de un padrón dinámico que es fluctuante, la enorme mayoría -más del 90%- corresponde a personas adultas, mientras que apenas seis pacientes son menores de 18 años.

Al desglosar la nómina por tipo de órgano o tejido requerido, la necesidad renal encabeza con holgura las estadísticas: 171 personas aguardan un riñón. Muy por detrás se ubican los requerimientos intratorácicos, con 22 pacientes (17 de pulmón y cinco de corazón), seguidos por nueve entrerrianos que necesitan un trasplante hepático.

Por otra parte, en lo relativo a tejidos, la demanda actual registra a 17 pacientes a la espera de córneas.

La marcada diferencia de la lista renal obedece a razones clínicas bien documentadas. En primer término, a diferencia de lo que ocurre con fallas cardíacas o pulmonares, la medicina cuenta con la diálisis como tratamiento sustitutivo eficaz. Quienes padecen insuficiencia renal crónica logran mantenerse con vida durante meses o incluso años a través de hemodiálisis o diálisis peritoneal, lo que reduce drásticamente la mortalidad en espera pero, en contrapartida, genera una acumulación constante en los registros.

A esto se suma el impacto epidemiológico: la diabetes y la hipertensión arterial, dos de las patologías crónicas de mayor prevalencia en la población adulta, constituyen las principales causas que conducen al daño renal irreversible.

En el caso de las córneas, el panorama provincial muestra una dinámica más ágil gracias a los altos índices de donación y a la capacidad instalada para realizar los implantes dentro del propio territorio. Este circuito se fortaleció notablemente a partir de mayo de este año mediante un convenio rubricado entre el Ministerio de Salud provincial, el Incucai y prestadores del sector privado, permitiendo que pacientes sin cobertura social puedan acceder a un trasplante de córneas en Entre Ríos sin la obligación de trasladarse a otros puntos del país.

Variables de tiempo y avances técnicos

Definir un promedio de permanencia en lista de espera es clínicamente impreciso. Es que el tiempo de acceso depende ineludiblemente de la disponibilidad de donantes, la gravedad del cuadro y el grado de compatibilidad biológica. Mientras que una urgencia calificada como "Emergencia Nacional" -generalmente vinculada a fallas hepáticas o cardíacas agudas- puede resolverse en cuestión de días ante la aparición de un donante compatible, la espera de un riñón suele prolongarse por años debido al riguroso emparejamiento inmunológico e histológico que demanda el procedimiento para evitar el rechazo.

No obstante, en el último tiempo Entre Ríos logró acortar brechas operativas a través de hitos de infraestructura médica. La puesta en funcionamiento del Laboratorio Regional de Histocompatibilidad con sede en Paraná, la implementación de técnicas de ablación hepática regional y la incorporación de donantes en asistolia (a corazón parado) incrementaron los procesos de procuración y dotaron de mayor rapidez diagnóstica a todo el sistema sanitario local.

La otra cara

Más allá del desafío estrictamente médico, el proceso de trasplante arrastra una problemática socioeconómica para las familias que residen en el interior entrerriano. Debido a que los centros de trasplante renal se concentran exclusivamente en la capital provincial o en Santa Fe, la derivación impone un desarraigo inmediato y prolongado.

Para un entrerriano del interior provincial, el camino se inicia mucho antes del quirófano. La etapa de evaluación preliminar exige viajes continuos y estadías en Paraná para estudios de alta complejidad, lo que obliga a costear traslados, comida y alquileres temporarios u hoteles, además de afrontar ausencias laborales prolongadas o la pérdida directa de ingresos.

Esta situación no concluye con la intervención: tras la cirugía, los pacientes deben permanecer cerca de los efectores médicos entre 20 y 30 días para controles estrictos de evolución, esquema que luego se repite en visitas periódicas con estancias obligadas de cuatro a cinco días.

Frente a este desgaste logístico y financiero, desde el Cucaier y la Dirección de Atención Médica provincial comenzó a gestionarse el proyecto de una “Casa de Referencia” en Paraná. La iniciativa, impulsada originalmente a partir de la advertencia médica sobre la vulnerabilidad que atraviesan los niños y jóvenes en tratamiento, apunta a obtener un inmueble del Estado provincial con ubicación estratégica para brindar alojamiento y contención durante los tratamientos y seguimientos posquirúrgicos, expediente que actualmente se encuentra en análisis administrativo en la órbita de la vicegobernación y la cartera sanitaria provincial.

Compromiso y mitos en retroceso

A pesar del esfuerzo constante que exige sostener los programas de concientización, Entre Ríos continúa posicionándose como una de las jurisdicciones con mayor tasa de donación de la Argentina, consolidando una curva ascendente en sus operativos de procuración. Si bien persisten resabios culturales vinculados a temores infundados o a la desconfianza respecto de los diagnósticos neurológicos, la presencia permanente de los equipos de salud y el acompañamiento humano a las familias en las terapias intensivas —tanto en el sector público como en el privado— permiten que la voluntad solidaria siga imponiéndose en el momento más difícil, transformando el dolor en una oportunidad concreta de vida.