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El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar

La infraestructura escolar es uno de los ejes de inversión del Gobierno de Entre Ríos. En 32 meses de gestión se llegó a 600 intervenciones en establecimientos.

13 de septiembre 2026 · 08:17hs
El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar.

Gobierno de Entre Ríos

El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar.
El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar.

Gobierno de Entre Ríos

El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar.

La infraestructura escolar es uno de los ejes de inversión del Gobierno de Entre Ríos. En solo 32 meses de gestión se llegó a 600 intervenciones en establecimientos educativos de toda la provincia, lo que significa casi el 50% de establecimientos y una inversión total de $59.974 millones, de acuerdo con el último relevamiento estadístico del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.

Del total de intervenciones, 310 obras ya fueron finalizadas, mientras que otras 56 se encuentran actualmente en ejecución. Además, hay 26 obras en proceso administrativo para su adjudicación y otras 7 en etapa de licitación o apertura, lo que permite sostener un proceso de intervención permanente en edificios educativos de los distintos departamentos.

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El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar.

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La planificación alcanza a escuelas urbanas y rurales, jardines de nivel inicial, establecimientos de educación técnica y agrotécnica, escuelas integrales y edificios que comparten distintos niveles educativos.

Una escuela por semana, a través de las cuadrillas

A las obras ejecutadas mediante los distintos organismos de infraestructura se suma el trabajo directo que realizan las cuadrillas del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y del Consejo General de Educación.

Desde el inicio de la gestión, estas cuadrillas concretaron 200 intervenciones, con un promedio de una escuela atendida por semana. Se trata de trabajos que permiten dar respuesta a necesidades edilicias específicas y realizar mejoras directamente en los establecimientos.

El relevamiento muestra así dos niveles de intervención: por un lado, las obras de infraestructura que requieren procesos de licitación, contratación y ejecución; y, por otro, las intervenciones directas de mantenimiento y reparación que las cuadrillas realizan en las escuelas.

Obras en toda la provincia

La inversión se distribuye territorialmente y contempla establecimientos de los 17 departamentos entrerrianos.

Entre las obras de mayor envergadura que figuran en el informe se encuentran la ampliación y refuncionalización de la Escuela de Educación Técnica N° 4 de Paraná, con una inversión de más de $2.579 millones y un avance del 53,7%; la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria y Superior N° 1 Cesáreo Bernaldo de Quirós de Rosario del Tala, con más de $2.192 millones y un avance superior al 92%; y la ampliación y refuncionalización de la Escuela de Educación Técnica N° 1 de Gualeguay, con una inversión superior a $2.022 millones y un avance del 88%.

El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar.

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También se encuentran en ejecución obras de gran escala como la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 11 de Federal, con una inversión de más de $1.218 millones y un avance del 92%; la restauración y puesta en valor de la Escuela N° 1 Independencia de Diamante, por más de $1.428 millones; y la refacción y ampliación de la Escuela de Educación Técnica N° 7 de San Justo, departamento Uruguay, por más de $1.486 millones.

En tanto, numerosas obras ya fueron concluidas en localidades de toda la provincia. El informe incluye intervenciones terminadas en escuelas de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Diamante, Federación, Feliciano, La Paz, Nogoyá, San Salvador, Tala, Uruguay, Victoria y Villaguay, entre otras.

Tres organismos y una misma política de infraestructura

Las 395 obras que forman parte del consolidado de infraestructura educativa son llevadas adelante a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura (MPeI), CAFESG y la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).

Del total, 357 corresponden al Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, 33 a CAFESG y 9 a la UEP. En conjunto, representan una inversión de $59.974.255.628,39.

A esto se suman las intervenciones directas de las cuadrillas, que llevan la respuesta del Estado provincial a establecimientos de distintas localidades y parajes.

El objetivo es avanzar en la recuperación, ampliación, refacción y construcción de espacios educativos, atendiendo tanto grandes obras estructurales como necesidades concretas de mantenimiento de los edificios donde diariamente se desarrollan las actividades educativas.

En total, las intervenciones realizadas desde el inicio de la gestión alcanzan a más de 165.000 entrerrianos que estudian y se forman en estos establecimientos.

Gobierno Entre Ríos Inversión
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