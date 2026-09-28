¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?

Patronato visitará el próximo fin de semana a Chacarita en un encuentro clave en la pelea por la permanencia. El juego tiene día y horario confirmado.

La categórica victoria ante San Martín de San Juan le permitió a Patronato gozar de horas de tranquilidad. Esto obedece a la distancia que logró el conjunto de barrio Villa Sarmiento con los puestos de descenso. Cuando restan 15 unidades se ubicó cuatro puntos arriba de Chacarita y a 11 de Güemes, elencos que estarían cediendo su plaza en la Primera Nacional.

Precisamente el Funebrero y el Gaucho serán los siguientes adversario del elenco de barrio Villa Sarmiento. El elenco bonaerense recibirá el próximo domingo a partir de las 15.30 al representante entrerriano en el marco de la 32° fecha, Zona B.

La visita del Santo a Chacarita se disputará a puertas cerradas tras la sanción aplicada por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) luego de una confrontación en las adyacencias del estadio entre “La Famosa banda de San Martín”, la facción oficial de la barra, y “Los Pibes de Chacarita”, un grupo disidente

Luego del choque ante el Funebrero Patronato recibirá a Güemes en el estadio Grella, en día y horario a confirmar.

Programa de la 32° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Tristán Suárez - Quilmes

15: Temperley - Gimnasia (Jujuy)

Domingo

15: Agropecuario - Midland

15.30: Chacarita - Patronato

17: Güemes - Colegiales

17: San Martín (San Juan) - Almagro

17.30: Atlético Rafaela - Atlanta

18.30: San Martín (Tucumán) - Gimnasia y Tiro

Lunes

17: Nueva Chicago - Deportivo Maipú