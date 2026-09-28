La categórica victoria ante San Martín de San Juan le permitió a Patronato gozar de horas de tranquilidad. Esto obedece a la distancia que logró el conjunto de barrio Villa Sarmiento con los puestos de descenso. Cuando restan 15 unidades se ubicó cuatro puntos arriba de Chacarita y a 11 de Güemes, elencos que estarían cediendo su plaza en la Primera Nacional.
¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?
Patronato visitará el próximo fin de semana a Chacarita en un encuentro clave en la pelea por la permanencia. El juego tiene día y horario confirmado.
Precisamente el Funebrero y el Gaucho serán los siguientes adversario del elenco de barrio Villa Sarmiento. El elenco bonaerense recibirá el próximo domingo a partir de las 15.30 al representante entrerriano en el marco de la 32° fecha, Zona B.
La visita del Santo a Chacarita se disputará a puertas cerradas tras la sanción aplicada por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) luego de una confrontación en las adyacencias del estadio entre “La Famosa banda de San Martín”, la facción oficial de la barra, y “Los Pibes de Chacarita”, un grupo disidente
Luego del choque ante el Funebrero Patronato recibirá a Güemes en el estadio Grella, en día y horario a confirmar.
Programa de la 32° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15: Tristán Suárez - Quilmes
15: Temperley - Gimnasia (Jujuy)
Domingo
15: Agropecuario - Midland
15.30: Chacarita - Patronato
17: Güemes - Colegiales
17: San Martín (San Juan) - Almagro
17.30: Atlético Rafaela - Atlanta
18.30: San Martín (Tucumán) - Gimnasia y Tiro
Lunes
17: Nueva Chicago - Deportivo Maipú