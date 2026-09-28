Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?

Patronato visitará el próximo fin de semana a Chacarita en un encuentro clave en la pelea por la permanencia. El juego tiene día y horario confirmado.

28 de septiembre 2026 · 15:51hs
¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?

La categórica victoria ante San Martín de San Juan le permitió a Patronato gozar de horas de tranquilidad. Esto obedece a la distancia que logró el conjunto de barrio Villa Sarmiento con los puestos de descenso. Cuando restan 15 unidades se ubicó cuatro puntos arriba de Chacarita y a 11 de Güemes, elencos que estarían cediendo su plaza en la Primera Nacional.

Precisamente el Funebrero y el Gaucho serán los siguientes adversario del elenco de barrio Villa Sarmiento. El elenco bonaerense recibirá el próximo domingo a partir de las 15.30 al representante entrerriano en el marco de la 32° fecha, Zona B.

Marcelo Fuentes habló tras el partido.

Marcelo Fuentes: "Fue un partido redondo"

patronato quiere seguir creciendo en el juego para edificar una victoria necesaria

Patronato quiere seguir creciendo en el juego para edificar una victoria necesaria

La visita del Santo a Chacarita se disputará a puertas cerradas tras la sanción aplicada por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) luego de una confrontación en las adyacencias del estadio entre “La Famosa banda de San Martín”, la facción oficial de la barra, y “Los Pibes de Chacarita”, un grupo disidente

Luego del choque ante el Funebrero Patronato recibirá a Güemes en el estadio Grella, en día y horario a confirmar.

Programa de la 32° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Tristán Suárez - Quilmes

15: Temperley - Gimnasia (Jujuy)

Domingo

15: Agropecuario - Midland

15.30: Chacarita - Patronato

17: Güemes - Colegiales

17: San Martín (San Juan) - Almagro

17.30: Atlético Rafaela - Atlanta

18.30: San Martín (Tucumán) - Gimnasia y Tiro

Lunes

17: Nueva Chicago - Deportivo Maipú

Patronato Primera Nacional Chacarita
Noticias relacionadas
san martin de san juan, con interrogantes para visitar a patronato

San Martín de San Juan, con interrogantes para visitar a Patronato

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín.

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín

juan pablo loustau dirigira el crucial encuentro entre patronato y san martin

Juan Pablo Loustau dirigirá el crucial encuentro entre Patronato y San Martín

Patronato afronta seis fechas decisivas por la permanencia y mira de cerca a Chicago y Chacarita.

Patronato afronta seis fechas decisivas por la permanencia y mira de cerca a Chicago y Chacarita

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno confirmó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre

El Gobierno confirmó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre

Facundo Moyano habló de su intimidad con Candela Arizaga: Le damos mucho

Facundo Moyano habló de su intimidad con Candela Arizaga: "Le damos mucho"

Es una ceremonia íntima: Pedro Rosemblat habló de su boda con Lali

"Es una ceremonia íntima": Pedro Rosemblat habló de su boda con Lali

Ultimo Momento
El Gobierno confirmó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre

El Gobierno confirmó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre

Facundo Moyano habló de su intimidad con Candela Arizaga: Le damos mucho

Facundo Moyano habló de su intimidad con Candela Arizaga: "Le damos mucho"

Es una ceremonia íntima: Pedro Rosemblat habló de su boda con Lali

"Es una ceremonia íntima": Pedro Rosemblat habló de su boda con Lali

La Joaqui y Tiago PZK blanquearon su romance con una foto juntos frente a un avión privado

La Joaqui y Tiago PZK blanquearon su romance con una foto juntos frente a un avión privado

SpaceX logró poner en órbita a Starship en un vuelo histórico que impulsa su proyecto de nave reutilizable

SpaceX logró poner en órbita a Starship en un vuelo histórico que impulsa su proyecto de nave reutilizable

Policiales
Concordia: murió el jockey accidentado Ruta 18

Concordia: murió el jockey accidentado Ruta 18

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

Viale: detuvieron a dos mujeres acusadas de pedir dinero para el Hospital Garrahan

Viale: detuvieron a dos mujeres acusadas de pedir dinero para el Hospital Garrahan

Paraná: murió un conductor de aplicación durante un viaje en moto

Paraná: murió un conductor de aplicación durante un viaje en moto

Ruta 39: un auto despistó y cayó a un arroyo

Ruta 39: un auto despistó y cayó a un arroyo

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Este domingo 4 de octubre llega el Festival IAPSER a la Costanera de Paraná

Este domingo 4 de octubre llega el Festival IAPSER a la Costanera de Paraná

El Sanatorio La Entrerriana inauguró su nueva Unidad Coronaria de Alta Complejidad

El Sanatorio La Entrerriana inauguró su nueva Unidad Coronaria de Alta Complejidad

Gremios docentes rechazaron la oferta salarial y se dará un aumento de 3,5% por decreto

Gremios docentes rechazaron la oferta salarial y se dará un aumento de 3,5% por decreto

Entre Ríos, se declaró como primera provincia pet friendly de Argentina

Entre Ríos, se declaró como primera provincia pet friendly de Argentina

El 1° de octubre inicia el cronograma de pago a la administración pública 

El 1° de octubre inicia el cronograma de pago a la administración pública 

Dejanos tu comentario