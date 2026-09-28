Gremios docentes rechazaron la oferta salarial y se dará un aumento de 3,5% por decreto

Agmer, AMET, UDA y Sadop rechazaron la oferta del Gobierno y el aumento del 3,5% se aplicará por decreto. El Frente Salarial Docente decidirá si encaran nueva protesta

Agmer, AMET, UDA y Sadop rechazaron la oferta del Gobierno y el aumento del 3,5% se aplicará por decreto. El Frente Salarial Docente decidirá si encaran nueva protesta

La reunión se llevó a cabo este lunes 27 en la Secretaría de Trabajo donde Agmer, AMET, UDA y Sadop declararon la oferta como "insuficiente" y reclamaron una recomposición acorde a la realidad económica que vive el país.

La propuesta del Gobierno

La oferta oficial contempla un incremento remunerativo del 7% en tres tramos: 3,5% en septiembre, 1,5% en noviembre y 2% en diciembre. El esquema incluye, además, la actualización de la base de cálculo en cada mes en que se aplique el aumento.

"De esta forma, el sueldo inicial docente garantizado en la provincia se eleva a la suma aproximada de 910.000 pesos", se indicó desde el Gobierno y agregaron que "el esquema ofrecido representa el máximo esfuerzo financiero que el Estado puede afrontar, garantizando la previsibilidad y la sostenibilidad de las cuentas públicas hasta fin de año".

Al respecto, las autoridades paritarias señalaron que la decisión de avanzar con el pago de este tramo inicial por vía complementaria responde a la firme voluntad de que el salario docente no pierda terreno frente al costo de vida actual, resguardando de forma directa el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación mientras se sostienen las instancias de diálogo.

Desde el gobierno se instó a los representantes de Agmer, AMET, Sadop y UDA "a continuar transitando los canales institucionales para asegurar la normalidad del ciclo lectivo y el derecho a la educación de los estudiantes entrerrianos".

Respuesta de los gremios

Abel Antivero, secretario generla de Agmer, expresó su frustración. "Veníamos a exigir al gobierno provincial una nueva propuesta pero el gobierno dijo que no hará otra oferta y que decretará el 3,5% de aumento con los haberes de septiembre, y el compromiso de que -tal vez- entre octubre y noviembre nos van a convocar nuevamente a una instancia paritaria.

"Seguimos manifestando nuestra preocupación viendo la diferencia inflacionaria que no se resuelve, y en este sentido, no se ve una vocación por parte del gobierno. Al mismo tiempo, seguimos exigiendo la presencia del ministro Fabián Boleas en esta instancia, quien debe responder por algunos números que no se traducen en este ámbito cuando hay que hablar de salario docente", expresó.

A su turno, Fabián Monzón de AMET señaló que, en las asambleas del gremio, se decidió el rechazo a la oferta salarial realizada por el gobierno y solicitar, por supuesto, una propuesta superadora, lo cual hoy no ha ocurrido lamentablemente.

A la situación de los salarios los docentes técnicos insisten en que se sufre un desfinanciamiento de las escuelas de la modalidad Educación Técnico Profesional (ETP). "Es un hecho que estamos reclamando permanentemente. Por eso estamos juntando firmas para poder hacerle llegar a los legisladores nacionales y la restitución de los fondos para la ETP", adelantó.

Por su parte, Gustavo Bolzán de SADOP Entre Ríos señaló que trajeron a la mesa de negociación el rechazo de la propuesta por declararla "insuficiente": "La situación de los docentes de la gestión privada es apremiante. Queremeos una propuesta acorde a la situación que permita al docente llegar a fin de mes, y le permita poder solventar los gastos de su familia. Solicitamos una reapertura".

En tanto Marina Irigoitía de UDA indicó que a partir de una consulta con las bases la propuesta se declaró insuficiente y se dicidi{o su rechazo. "La propuesta del gobierno ha sido otorgar nuevamente una oferta salarial por decreto, cerrando la instancia de negociación. Llevaremos esa decisión a las bases y esperaremos a ver en qué medida seguimos

Medidas de fuerza

Desde Agmer indicaron que el mandato del Congreso es "profundizar y sostener el plan de lucha". Antivero indicó que, en el ámbito de nla Comisión Directiva Central de analizarán los pasos a seguir y posteriormente mantendrán un encuentro con los sindicatos del Frente Sindical Docente.

"Seguimos fundamentando y sosteniendo que la situación de la docencia es desesperante. Nos preocupa mucho lo que tiene que ver con el campo de la salud mental, lo manifestamos también en este ámbito. Y se sigue profundizando lamentablemente esa situación, un claro plan de ajuste por parte del gobierno provincial como también así por parte del gobierno nacional", expresó el representante de Agmer.

El Frente Salarial Docente decidirá si encaran una nueva acción gremial.