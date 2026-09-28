Marcelo Fuentes: "Fue un partido redondo"

El DT de Patronato, Marcelo Fuentes, destacó el funcionamiento colectivo y el aporte de los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes.

Patronato necesitaba una victoria categórica. Después de sumar un punto en Mataderos ante Nueva Chicago, el equipo de Marcelo Fuentes tenía la obligación de hacerlo valer en casa. Y respondió con contundencia. Derrotó 3 a 0 a San Martín de San Juan en el estadio Grella por la 31° fecha de la Primera Nacional , Zona B.

El Rojinegro encontró los caminos para golpear y terminó construyendo una goleada que le permite respirar un poco más en la pelea por la permanencia. Renzo Reynaga apareció dos veces para sacudir la red y alcanzar a Maximiliano Rueda como máximo goleador de Patronato en la temporada. Tomás Attis, en el tramo final, completó la fiesta y celebró su segundo tanto con la camiseta rojinegra.

El análisis de Marcelo Fuentes

“Estamos todos muy contentos”, resumió Fuentes después del partido, en rueda de prensa. Y hubo motivos. El entrenador destacó especialmente la posibilidad de contar con variantes desde el banco, algo que, según explicó, no había podido aprovechar de la misma manera en el compromiso anterior ante Chicago.

“Hoy tuvimos la posibilidad de tener cambios que no tuvimos en Chicago para ayudar un poco”, señaló. En ese sentido, resaltó el ingreso de Gonzalo Salega y la tarea de Franco Soldano, quien tuvo que adaptarse a una función diferente para colaborar con el funcionamiento colectivo.

El técnico también puso bajo la lupa uno de los principales argumentos de la victoria: la actuación de sus centrales. Franco Meritello y Fernando Evangelista tuvieron una tarea de alto vuelo para neutralizar a Genaro Rossi y Nazareno Fúnez, los dos delanteros del conjunto sanjuanino.

“Hoy prácticamente jugaron mano a mano con Rossi y Fúnez y abortaron todas las posibilidades”, destacó Fuentes. Alan Sosa también tuvo su cuota de protagonismo para colaborar ante un rival que buscó lastimar mediante centros.

El plan para anular a San Martín de San Juan

La estrategia defensiva fue clave. San Martín quiso generar superioridad con sus centrales abiertos y una circulación paciente. Patronato tuvo que ajustar sobre la marcha y encontró una solución cuando Salega se ubicó por delante de los dos mediocampistas centrales.

“Después con Salega parado delante de los dos cinco volvíamos a tener a alguien que ayuda para atrás, pero con salida”, explicó Fuentes. La modificación permitió equilibrar el trámite y, al mismo tiempo, darle al Rojinegro una alternativa para atacar los espacios.

El entrenador entendió que allí estuvo una de las claves para desnivelar un partido ante un rival que, por momentos, manejó bien la pelota. “Ellos manejan muy bien la pelota. Nosotros compensamos cuando entró Salega”, sostuvo.

Y mientras la estructura defensiva respondía, los delanteros hicieron el resto. Reynaga tuvo una noche especial. Sus dos goles le permitieron alcanzar a Maximiliano Rueda en la cima de la tabla de artilleros de Patronato en la temporada. Attis, en tanto, puso la frutilla del postre con una definición que Fuentes también destacó.

“Fueron muy buenos goles de Reynaga. Parecía que no le iba a dar con fuerza por lo lejos que estaba del segundo palo”, analizó el entrenador. Y sobre Attis agregó: “Estamos muy contentos también por lo que le tocó vivir a él”.

La gran figura de Patronato. Renzo Reynaga marcó dos goles en la victoria del equipo de Marcelo Fuentes. Prensa Patronato

El 3 a 0 no solamente significó tres puntos. También fue una señal de recuperación para un Patronato que atraviesa una temporada marcada por la lucha en la parte baja de la tabla. Fuentes valoró el esfuerzo de todos los que participaron y la capacidad del equipo para adaptarse a las circunstancias. “Fue un partido redondo y hoy vamos a estar todos felices en familia”, expresó.

La próxima batalla de Patronato

Ahora, sin embargo, no hay demasiado tiempo para disfrutar. El calendario vuelve a ponerle enfrente un partido de enorme importancia. Patronato visitará a Chacarita, rival directo en la pelea por la permanencia y que actualmente se encuentra cuatro puntos por debajo del Rojinegro, en zona de descenso.

Fuentes sabe que será otra batalla. “Chacarita juega bien. Será un partido duro”, afirmó luego de observar el encuentro que el Funebrero disputó ante Colegiales. Por eso, el entrenador eligió poner el foco en el presente antes que en cualquier otra especulación. “La gran final va a ser cuando estemos fuera de todo”, sostuvo.

La victoria ante San Martín de San Juan permite mirar hacia adelante con otra perspectiva. El punto conseguido en Chicago tomó todavía más valor con los tres que llegaron en el Grella. “Este era un partido para que el punto de Chicago, que fue muy bueno, tenga que ver con el tres y uno”, resumió Fuentes.

Patronato cumplió con su parte. Goleó, sumó tres puntos fundamentales y se dio una inyección de confianza. Ahora tendrá que trasladar esa energía a San Martín de San Martín, en otra cita que tendrá el peso de una final en la lucha por quedarse en la Primera Nacional.