Uno Entre Rios | Ovación | San Martín de San Juan

San Martín de San Juan, con interrogantes para visitar a Patronato

El entrenador de San Martín de San Juan, Alejandro Schiapparelli, define la alineación titular con varias dudas para visitar el domingo a Patronato.

25 de septiembre 2026 · 19:15hs
San Martín de San Juan, con interrogantes para visitar a Patronato

Prensa San Martín San Juan

El entrenador de San Martín de San Juan, Alejandro Schiapparelli, termina de delinear el equipo que visitará este domingo a Patronato a partir de las 16 en el estadio Grella en el marco de la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

Los interrogantes en San Martín de San Juan

El DT tiene una certeza importante: Hernán Zuliani está nuevamente a disposición. El marcador de punta izquierdo cumplió las tres fechas de suspensión que arrastraba desde su expulsión en la ajustada victoria por 3 a 2 ante Ferrocarril Midland, en San Juan.

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín.

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín

¿cuando volvera a jugar patronato por la primera nacional?

¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

Durante su ausencia, Dante Álvarez ocupó su lugar y respondió con goles. El lateral convirtió en el triunfo frente a Midland y también marcó en la reciente victoria ante Colegiales. Sin embargo, todo indica que Zuliani recuperará su puesto ante el Rojinegro.

Las dudas aparecen en otros sectores. En la última línea, Schiapparelli todavía no resolvió quién acompañará a Mauro Osores en la zaga. Emanuel Aguilera y Julián Marchio son los dos nombres que pugnan por ese lugar y la definición quedará en manos del cuerpo técnico.

La otra incógnita está en el mediocampo ofensivo. Sebastián Jaurena quedó fuera de la delegación que derrotó a Colegiales debido a una sobrecarga muscular que arrastra desde el empate 0 a 0 ante Tristán Suárez. Si Jaurena no llega en condiciones, Schiapparelli analiza dos alternativas: mantener a Luciano Ferreyra o apostar por el ingreso de Guillermo Bebe Acosta.

El que todavía deberá esperar es Manuel Cocca. El defensor, hijo del ex-entrenador de Racing Diego Cocca, recibió cuatro fechas de suspensión tras su expulsión en la derrota ante Quilmes por 1 a 0 y todavía debe cumplir dos jornadas.

La probable del Verdinegro para visitar a Patronato

Así, la probable formación de San Martín para visitar a Patronato sería con Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Emanuel Aguilera o Julián Marchio y Hernán Zuliani o Dante Álvarez; Diego Mercado, Sebastián González y Federico Murillo; Genaro Rossi, Nazareno Fúnez y Sebastián Jaurena o Luciano Ferreyra o Guillermo Acosta.

San Martín de San Juan Patronato Primera Nacional
Noticias relacionadas
Federico Aramburu fue asesinado a balazos el 19 de marzo de 2022.

Condenaron a los asesinos de Federico Aramburu

Argentina perdió la final ante Venezuela y se quedó con la medalla de plata en Paraná

Sóftbol: Argentina perdió la final ante Venezuela y se quedó con la medalla de plata en Paraná

El piloto de Paraná está un punto abajo en el certamen de TC Pista Mouras.

Iñaki Arrías va por la cima a Rosario

Iván Gullo, paranaense campeón del Sudamericano de fisicoculturismo.

El paranaense Iván Gullo es campeón sudamericano

Ver comentarios

Lo último

AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas

AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas

Abel Pintos cantará ante León XIV durante la visita del Papa a la Argentina

Abel Pintos cantará ante León XIV durante la visita del Papa a la Argentina

San Martín de San Juan, con interrogantes para visitar a Patronato

San Martín de San Juan, con interrogantes para visitar a Patronato

Ultimo Momento
AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas

AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas

Abel Pintos cantará ante León XIV durante la visita del Papa a la Argentina

Abel Pintos cantará ante León XIV durante la visita del Papa a la Argentina

San Martín de San Juan, con interrogantes para visitar a Patronato

San Martín de San Juan, con interrogantes para visitar a Patronato

Condenaron a los asesinos de Federico Aramburu

Condenaron a los asesinos de Federico Aramburu

Sóftbol: Argentina perdió la final ante Venezuela y se quedó con la medalla de plata en Paraná

Sóftbol: Argentina perdió la final ante Venezuela y se quedó con la medalla de plata en Paraná

Policiales
Ocho trabajadores heridos tras choque de camión contra una zorra ferroviaria

Ocho trabajadores heridos tras choque de camión contra una zorra ferroviaria

Paraná: buscan a una joven madre que no se comunica desde el jueves

Paraná: buscan a una joven madre que no se comunica desde el jueves

Un joven fue hospitalizado tras sufrir quemaduras en un incendio en Concordia

Un joven fue hospitalizado tras sufrir quemaduras en un incendio en Concordia

Seguí: una camioneta perdió una rueda en la Ruta 32 y chocó contra una columna

Seguí: una camioneta perdió una rueda en la Ruta 32 y chocó contra una columna

Detuvieron a un hombre acusado por el homicidio de barrio El Perejil

Detuvieron a un hombre acusado por el homicidio de barrio El Perejil

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas

AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas

Alerta amarilla por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas para diez departamentos

Alerta amarilla por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas para diez departamentos

Intendentes del PJ reclaman criterios objetivos para distribuir recursos por la emergencia hídrica

Intendentes del PJ reclaman criterios objetivos para distribuir recursos por la emergencia hídrica

Tres obras de saneamiento vuelven a ejecutarse y alcanzarán a 40.000 habitantes de la provincia

Tres obras de saneamiento vuelven a ejecutarse y alcanzarán a 40.000 habitantes de la provincia

El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

Dejanos tu comentario