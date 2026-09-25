San Martín de San Juan, con interrogantes para visitar a Patronato

El entrenador de San Martín de San Juan, Alejandro Schiapparelli, define la alineación titular con varias dudas para visitar el domingo a Patronato.

El entrenador de San Martín de San Juan, Alejandro Schiapparelli, termina de delinear el equipo que visitará este domingo a Patronato a partir de las 16 en el estadio Grella en el marco de la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

El DT tiene una certeza importante: Hernán Zuliani está nuevamente a disposición. El marcador de punta izquierdo cumplió las tres fechas de suspensión que arrastraba desde su expulsión en la ajustada victoria por 3 a 2 ante Ferrocarril Midland, en San Juan.

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Durante su ausencia, Dante Álvarez ocupó su lugar y respondió con goles. El lateral convirtió en el triunfo frente a Midland y también marcó en la reciente victoria ante Colegiales. Sin embargo, todo indica que Zuliani recuperará su puesto ante el Rojinegro.

Las dudas aparecen en otros sectores. En la última línea, Schiapparelli todavía no resolvió quién acompañará a Mauro Osores en la zaga. Emanuel Aguilera y Julián Marchio son los dos nombres que pugnan por ese lugar y la definición quedará en manos del cuerpo técnico.

La otra incógnita está en el mediocampo ofensivo. Sebastián Jaurena quedó fuera de la delegación que derrotó a Colegiales debido a una sobrecarga muscular que arrastra desde el empate 0 a 0 ante Tristán Suárez. Si Jaurena no llega en condiciones, Schiapparelli analiza dos alternativas: mantener a Luciano Ferreyra o apostar por el ingreso de Guillermo Bebe Acosta.

El que todavía deberá esperar es Manuel Cocca. El defensor, hijo del ex-entrenador de Racing Diego Cocca, recibió cuatro fechas de suspensión tras su expulsión en la derrota ante Quilmes por 1 a 0 y todavía debe cumplir dos jornadas.

La probable del Verdinegro para visitar a Patronato

Así, la probable formación de San Martín para visitar a Patronato sería con Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Emanuel Aguilera o Julián Marchio y Hernán Zuliani o Dante Álvarez; Diego Mercado, Sebastián González y Federico Murillo; Genaro Rossi, Nazareno Fúnez y Sebastián Jaurena o Luciano Ferreyra o Guillermo Acosta.