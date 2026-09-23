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Patronato afronta seis fechas decisivas por la permanencia y mira de cerca a Chicago y Chacarita

Patronato suma 31 puntos, dos menos que Chicago y uno más que Chacarita. Güemes, con 23, completa la pelea por la permanencia en la Zona B del torneo.

23 de septiembre 2026 · 17:00hs
Patronato afronta seis fechas decisivas por la permanencia y mira de cerca a Chicago y Chacarita.

Patronato afronta seis fechas decisivas por la permanencia y mira de cerca a Chicago y Chacarita.

La recta final de la Primera Nacional ya tiene el foco puesto en la parte baja de la Zona B. A seis fechas del cierre, Patronato quedó involucrado de lleno en la pelea por la permanencia, con 31 puntos y apenas una unidad de ventaja sobre Chacarita, que ocupa el puesto de descenso, mientras Nueva Chicago aparece dos puntos por encima. Güemes, con 23, está más comprometido, pero todavía forma parte del grupo que intenta evitar uno de los dos descensos que tendrá la zona.

El empate 1-1 ante Nueva Chicago, en Mataderos, dejó al Rojinegro en el decimosexto lugar y permitió sostener la diferencia con Chacarita. El resultado, además, mantuvo comprimida una lucha en la que cada jornada puede modificar las posiciones. Por delante quedan 18 puntos en disputa y el equipo paranaense tendrá enfrentamientos contra varios de los protagonistas de esta definición.

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Un calendario con cruces determinantes

El camino de Patronato comenzará el domingo 27 de septiembre, cuando reciba a San Martín de San Juan por la fecha 31. Luego llegará uno de los partidos que pueden tener mayor peso en la definición: en la jornada 32 visitará a Chacarita, rival directo en la pelea por la permanencia.

Después, por la fecha 33, el conjunto paranaense será local de Güemes. Será otro enfrentamiento ante un equipo que pelea por escapar de la zona de descenso. En la fecha 34 llegará la visita a Tristán Suárez, mientras que en la jornada 35 Patronato recibirá a Agropecuario Argentino. El cierre será como visitante frente a Atlético de Rafaela, por la fecha 36.

El fixture, por lo tanto, combina tres compromisos en Paraná con otros tres fuera de casa. Además, dos de sus próximos rivales inmediatos son equipos involucrados directamente en la lucha: Chacarita y Güemes. Esa particularidad puede hacer que los resultados de Patronato tengan un impacto doble, porque además de sumar para sí mismo puede impedir que un competidor directo acumule puntos.

Chicago, Chacarita y Güemes también hacen cuentas

Nueva Chicago llega a esta instancia con 33 unidades y ocupa el decimoquinto puesto. Después del empate ante Patronato, el Torito mantuvo dos puntos de ventaja sobre el equipo entrerriano. Su recorrido tendrá seis partidos frente a Almagro, Deportivo Maipú, Temperley, Gimnasia de Jujuy, San Martín de San Juan y Chacarita.

Chacarita, en tanto, aparece decimoséptimo con 30 puntos. El Funebrero comenzará la última parte del campeonato ante Colegiales, como visitante, y luego recibirá a Patronato. Más adelante enfrentará a Deportivo Maipú, Almagro, Temperley y cerrará justamente ante Nueva Chicago. Es decir que tendrá dos cruces directos en esta definición.

Güemes parte desde una situación más complicada, con 23 unidades y una diferencia de ocho puntos respecto de Patronato. El equipo santiagueño deberá enfrentar a Quilmes, Colegiales, Patronato, Almagro, Deportivo Maipú y Temperley en sus últimas seis presentaciones.

Dieciocho puntos que pueden cambiar todo

La tabla muestra una zona baja comprimida entre Patronato, Chicago y Chacarita, mientras Güemes necesita una reacción importante para recortar la distancia. No hay un margen definido que permita anticipar la cifra necesaria para mantenerse: los resultados entre los propios involucrados pueden modificar rápidamente el escenario.

Para Patronato, la cuenta es concreta: quedan seis partidos y 18 puntos posibles. En ese recorrido tendrá dos oportunidades especialmente significativas frente a rivales directos, Chacarita y Güemes, además de un calendario que lo enfrentará a equipos ubicados en diferentes sectores de la tabla.

La permanencia se resolverá en esas últimas seis jornadas. Y en una definición tan ajustada, cada punto tendrá un peso decisivo cuando llegue la última fecha.

Patronato Nueva Chicago Chacarita
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