Entre Ríos, la primera provincia pet friendly de Argentina

Entre Ríos se declaró como primera provincia pet friendly de Argentina. La presentación se realizó en la Feria Internacional de Turismo

Entre Ríos se declaró como primera provincia pet friendly de Argentina. La presentación se realizó en la Feria Internacional de Turismo

Entre Ríos se declara la primera provincia pet friendly de la Argentina. La presentación se realizó en la Feria Internacional de Turismo, donde el EMTURER dio a conocer una propuesta que parte de una oferta ya existente y busca integrarla en una experiencia turística que permita viajar, alojarse y disfrutar de la provincia junto a las mascotas.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) presentó en la Feria Internacional de Turismo de América Latina - FIT 2026 la declaración de Entre Ríos como provincia con propósito pet friendly, con el compromiso de avanzar hacia una propuesta integral que permita recibir a quienes eligen viajar con sus mascotas. El momento estuvo encabezado por el presidente del organismo, Jorge Satto, y contó con la participación de Hernán Lirio, junto a Ramoncito y Pochita, e integrantes de la plataforma Chicho.ar, Iara Trembecky y Sebastián Merlo.

"Entre Ríos pretende hoy hacer una declaración: la provincia pasa a ser pet friendly", expresó Satto y señaló que la provincia aspira a alcanzar el 100 por ciento de posibilidades para que no existan barreras para la recepción de animales. Remarcó luego que se trata de una propuesta en desarrollo, que comienza a construir un camino hacia ese objetivo.

El punto de partida es una oferta que ya existe. Un relevamiento inicial permitió identificar más de 500 alojamientos que aceptan mascotas, mientras que 125 prestadores de servicios turísticos manifestaron interés en formar parte de la propuesta. La presencia de esta oferta en distintas localidades y microrregiones permite avanzar hacia una red provincial que integre alojamiento, gastronomía, naturaleza, termas, playas, actividades y otros servicios para quienes viajan acompañados.

El desafío planteado por el Emturer es convertir esa oferta preexistente en una experiencia integral y reconocible, con información que permita saber dónde alojarse, dónde comer, qué actividades realizar y qué servicios encontrar durante el viaje. A esa red se suma la articulación con Flechabus, para facilitar el traslado de las familias con sus animales, y con Iapser, que trabaja en una propuesta de cobertura para las mascotas que se trasladen hacia la provincia.

Durante la presentación, Hernán Lirio contó su experiencia de viajar junto a Ramoncito y explicó las dificultades que muchas veces encuentran las personas que quieren compartir sus vacaciones con sus animales. "El que tiene animales sabe lo importante que es poder llevarlos con uno", expresó, y destacó la posibilidad de contar con un destino donde la familia pueda encontrar en un mismo lugar alojamiento, restaurantes, termas, playas y otros espacios preparados para recibirlos.

La propuesta incorpora, además, a Chicho, una app desarrollada en Entre Ríos para ayudar a encontrar mascotas perdidas. La alianza permitirá adaptar la plataforma a las necesidades del visitante, sumando la red de servicios existente en la provincia para orientar la búsqueda en caso de extravío. Asimismo, prevé incorporar información sanitaria de la mascota para facilitar su identificación durante el viaje, junto con datos de veterinarias, alimentos y productos para animales.

Con esta declaración, Entre Ríos inicia un proceso para convertirse en la primera provincia argentina pet friendly, a partir de una propuesta que busca que las mascotas sean parte del viaje y que cada vez más familias puedan elegir la provincia para compartir sus vacaciones y escapadas.