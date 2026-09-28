El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

El ex capellán Von Wernich condenado por su rol durante la dictadura solicitó autorización para encontrarse con el Papa León XIV en la cárcel de Devoto.

El ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich, oriundo de Entre Ríos (nacido en Concordia), quien cumple su pena de reclusión perpetua en Campo de Mayo por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, envió una carta la semana pasada solicitando un permiso especial para encontrarse con el Papa León XIV cuando el santo padre visite la cárcel de Villa Devoto.

El presbítero condenado en 2007 por 7 homicidios, 31 casos de torturas y 42 privaciones ilegales de la libertad le dirigió la misiva -difundida en las redes sociales del Foro Argentino de Defensa- a Monseñor Ariel Torrado Mosconi, obispo de 9 de Julio.

La carta

“Me dirijo a usted, como Padre y Pastor, con la profunda humildad y la confianza filial que me otorga mi condición de ser un sacerdote de su diócesis, hoy con 89 años de edad y cumpliendo ya 23 largos años de privación de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal”, comienza el texto escrito por quien en las mazmorras del Circuito Camps, durante la dictadura, visitaba y participaba en las torturas e interrogatorios a detenidos desaparecidos e incluso intentaba “sacarles” información con falsas promesas.

Victimizándose por su avanzada edad y los años que lleva detenido, Von Wernich hizo mención a la visita de León XIV al penal porteño y manifestó: “Con todo el fervor de mi vocación sacerdotal —en la cual he servido en el pasado como capellán—, mi más hondo anhelo espiritual es poder estar presente en ese encuentro único con el Sucesor de Pedro para recibir su bendición tras la prolongada cruz que estoy viviendo”.

“Es por ello que acudo a usted de manera muy especial, implorando su intervención directa. Le pido, como mi obispo, mi padre espiritual y mi pastor, que asuma esta sagrada misión: que sea usted quien formalmente pida y gestione ante el mi Tribunal competente, el Oral Federal N°1 de La Plata, (Causa 91002506/2007) el permiso necesario para mi traslado a la cárcel de Devoto para poder estar presente solamente durante el tiempo que dure la presencia del Santo Padre en esa Unidad Penitenciaria. Su voz paternal y su autoridad moral tienen el peso indispensable para que la justicia contemple este pedido”, rogó el cura represor, según consignó Infobae.

El presbítero hizo mención a su “avanzada edad”, su “condición de discapacidad motriz” y “los rigores acumulados de tantos años de encierro” para reforzar su solicitud “con el corazón en la mano”.

“Para facilitar la viabilidad logística, señalo que actualmente me encuentro alojado en la Unidad 34 del mismo Servicio Penitenciario Federal; al pertenecer ambas dependencias al mismo sistema, un traslado interno o temporario para una ocasión de tal magnitud resulta perfectamente factible de coordinar por horas durante esa jornada”, detalló.

Y concluyó: “Poder participar de este acto tan especial del Papa León XIV gracias a su intercesión pastoral representaría un bálsamo de misericordia y paz espiritual en este tramo final de mi vida terrenal y de mi ministerio sacerdotal. Agradeciéndole de antemano su escucha generosa, su celo pastoral y encomendándome a sus oraciones, lo saludo con mi filial respeto y bendición en el Señor”.

Este pedido para reunirse con @Pontifex_es lo hace Christian Von Wernich, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad con fallo firme



Su único lugar debería ser la cárcel

Su pacto es el silencio. Su búsqueda es la impunidad para él y para todos los genocidas https://t.co/Tj1SqHWVZN pic.twitter.com/QvzrSHFQUU — H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) September 27, 2026

Rol del cura en la dictadura

El papel que jugó el capellán de la Bonaerense y confesor de su jefe, el coronel Ramón Camps, en la represión ilegal quedó claro en las declaraciones de más de cien testigos escuchadas durante el juicio realizado entre el 5 de julio y el 9 de octubre de 2007 en el tribunal que funcionaba en el antiguo Hotel Provincial de La Plata.

Los delitos por los que se condenó a von Wernich fueron cometidos en seis de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CCDT): Arana, la Brigada de Investigaciones y la Comisaría Quinta (los tres en el Partido de La Plata), y en “Puesto Vasco” (en Bernal), el “Pozo de Quilmes” y el COT 1 de Martínez.