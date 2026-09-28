El Sanatorio La Entrerriana inauguró su nueva Unidad Coronaria de Alta Complejidad, con la presencia de autoridades provinciales y sanitarias.

El Sanatorio La Entrerriana de Paraná inauguró su nueva Unidad Coronaria de Alta Complejidad, destinada a fortalecer la atención de pacientes con patologías cardiovasculares . La incorporación permitirá ampliar la capacidad asistencial de la institución y brindar cuidados especializados, monitoreo permanente y una respuesta rápida ante situaciones que requieren atención médica compleja.

El acto se realizó en las instalaciones de la institución, ubicadas en calle Buenos Aires 550, y contó con la presencia de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; el ministro de Salud de la provincia, doctor Daniel Blanzaco; y otras autoridades provinciales y locales, además de representantes de la institución, profesionales de la salud y miembros de la comunidad.

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Salud y alta complejidad: La Entrerriana inauguró su nueva Unidad Coronaria

Foto: UNO/Delfina Silva

Durante la jornada se destacó la importancia de la incorporación de esta nueva unidad, que permitirá ampliar la capacidad asistencial del sanatorio para atender situaciones cardiovasculares de mayor complejidad.

En ese marco, la vicegobernadora Alicia Aluani puso el foco en la importancia de contar con una unidad especializada para intervenir en momentos críticos, cuando la rapidez de la atención resulta determinante.

"Quiero destacar, por supuesto, a todo el equipo administrativo, porque la verdad es que, cuando el tiempo corre, son lo que nosotros llamamos la 'golden hour', las horas doradas, en las que la vida está en juego. Tener una unidad como esta realmente es muy importante", señaló Aluani.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, destacó el trabajo realizado por los profesionales y el esfuerzo que existe detrás de la puesta en funcionamiento de la nueva unidad.

"Estamos todos juntos acá, acompañando a todo el equipo. Hay un gran esfuerzo y mucha capacitación detrás de todo esto", expresó el funcionario.

Foto: UNO/Delfina Silva

En ese sentido, Blanzaco también remarcó la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para concretar proyectos vinculados con el fortalecimiento del sistema sanitario.

"Creo que es muy bueno esto que siempre hablamos de la articulación público-privada, que podamos acompañar desde el Gobierno, con el RINI y con el CFI, y ayudar a que se lleve adelante este proyecto", sostuvo el ministro.

La inauguración de la Unidad Coronaria de Alta Complejidad se suma al recorrido de una institución que cuenta con 77 años de trayectoria en Paraná y que ha desarrollado a lo largo de las décadas una amplia presencia en el ámbito de la salud.

La nueva infraestructura representa, de esta manera, un nuevo paso en el crecimiento del Sanatorio La Entrerriana y en la ampliación de sus servicios, con el objetivo de brindar atención especializada y responder a las necesidades de pacientes que requieren cuidados cardiovasculares de alta complejidad.