Paraná: murió un conductor de aplicación durante un viaje en moto

Un motociclista que realizaba viajes por aplicación murió tras descompensarse, caer de su moto y sufrir un paro cardiorrespiratorio en Paraná.

Un motociclista de aplicación falleció la noche del domingo en Paraná mientras circulaba con un pasajero. Fue identificado como Nelson Germán Francisconi. Según testigos, el conductor se descompensó y cayó junto al acompañante en en calle 9 de Julio, cerca del Juzgado Municipal de Faltas de Paraná.

Minutos antes del hecho, el conductor le manifestó al acompañante que se sentía descompuesto y detuvo la marcha. Al frenar en la calzada oeste del sector, se desplomó en el piso. Junto con él cayó el pasajero.

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El conductor fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, pero los médicos no pudieron hacer nada: falleció producto de un paro cardiorrespitaroio.

Más tarde, la policía informó que, durante las diligencias, se localizaron entre las prendas del fallecido dos envoltorios con cocaína, con un pesaje mínimo, procediéndose a su secuestro, pudiéndose presumir que la sustancia estupefaciente estaba destinada para el consumo personal.