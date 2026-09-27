Ruta 39: un auto despistó y cayó a un arroyo

Un accidente ocurrió sobre la ruta 39, donde un auto cayó al arroyo La Esperanza tras sufrir un despiste en el tramo entre Basavilbaso y Villa Mantero.

Un siniestro vial se registró durante las primeras horas de este domingo cuando un automóvil sufrió un despiste sobre la Ruta Provincial 39 y terminó cayendo al lecho del arroyo La Esperanza, en la jurisdicción del departamento Uruguay.

Detalles del accidente en ruta 39

El hallazgo del rodado se produjo en las primeras horas de la mañana, cuando personas que transitaban por la ruta 39 advirtieron la presencia de un auto volcado con sus cuatro ruedas hacia arriba y semisumergido en el agua del arroyo, a unos 800 metros al oeste del acceso principal a la localidad de Villa Mantero.

Tras el aviso de los automovilistas a las autoridades, acudieron rápidamente al lugar efectivos de la Policía de Entre Ríos pertenecientes a la comisaría de Villa Mantero y una dotación de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso.

De acuerdo con las primeras informaciones, el despiste se habría producido durante la madrugada de este domingo. El automóvil era guiado por un hombre oriundo de Basavilbaso, quien no sufrió heridas tras la caída.

Una de las principales hipótesis que investigan los peritos viales indica que el conductor habría realizado una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal contra un camión que circulaba en sentido contrario sobre la ruta 39. Al esquivarlo, el auto descendió por un terraplén de aproximadamente cuatro metros de altura hasta terminar volcado dentro del arroyo La Esperanza.