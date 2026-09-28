Luego de semanas de rumores, La Joaqui y Tiago PZK confirmaron su relación en Instagram. La publicación llegó después de las declaraciones de Luck Ra.

La Joaqui y Tiago PZK blanquearon su romance con una foto juntos frente a un avión privado.

Después de varias semanas de rumores y versiones sobre un posible romance, La Joaqui y Tiago PZK hicieron pública su relación. El cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a la artista que confirmó el vínculo entre ambos.

En la imagen, los músicos aparecen vestidos con ropa deportiva y tomados de la mano frente a un avión privado. La publicación se convirtió en la primera muestra pública de su relación y rápidamente generó repercusiones en las redes sociales.

El anuncio llegó luego de varios días de especulaciones sobre el acercamiento entre los dos artistas, que despertó especial interés por la relación que Tiago PZK mantenía con Luck Ra, expareja de La Joaqui.

La imagen que confirmó el romance

La fotografía compartida por Tiago PZK puso fin a las versiones que circulaban sobre su relación con La Joaqui. Aunque hasta el momento ninguno de los dos había confirmado públicamente el vínculo, la postal juntos y tomados de la mano dejó en evidencia su presente sentimental.

La publicación también reavivó el interés por las declaraciones que Luck Ra había realizado días atrás, cuando se refirió a los rumores que vinculaban a su expareja con quien había sido uno de sus amigos.

Las declaraciones de Luck Ra

En medio de las versiones sobre el nuevo romance, el cantante cordobés había expresado públicamente sus sentimientos respecto de La Joaqui y aclarado su postura sobre la ruptura.

“Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida”, manifestó.

Además, se refirió al vínculo entre la artista y Tiago PZK, y reconoció el dolor que le generaba la situación: “Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”.

Las palabras de Luck Ra habían sumado un nuevo capítulo a las repercusiones del vínculo entre los músicos, que finalmente quedó confirmado con la publicación de Tiago PZK.