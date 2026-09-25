Patronato suma 19 puntos sobre 45 en casa, con cuatro triunfos, siete empates y cuatro derrotas; este domingo recibe a San Martín de San Juan.

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín.

El Estadio Presbítero Bartolomé Grella volverá a ser escenario de una jornada importante para Patronato. Este domingo, desde las 16, el Rojinegro recibirá a San Martín de San Juan por la 31ª fecha de la Primera Nacional, en un partido que encuentra al equipo paranaense en el puesto 16 de la Zona B, con 31 puntos.

El encuentro tendrá, además, un condimento particular: Patronato necesita hacer pesar su condición de local, una materia que durante buena parte de la temporada estuvo lejos de transformarse en una fortaleza. Después de 30 fechas, el conjunto entrerriano consiguió apenas cuatro victorias en sus 15 presentaciones en el Grella.

Cuatro triunfos en 15 partidos

Los números describen una campaña irregular en casa. Patronato ganó cuatro encuentros, empató siete y perdió otros cuatro. Así reunió 19 de los 45 puntos posibles, con una efectividad del 42,2%. En esos 15 compromisos marcó 17 goles y recibió 15, cifras que reflejan un promedio de 1,13 tantos convertidos y uno recibido por partido.

La producción como local también explica buena parte de la ubicación actual en la tabla. El equipo acumula cinco triunfos en todo el campeonato, 16 empates y nueve derrotas, con 24 goles a favor y 31 en contra. Es decir que apenas uno de sus cinco éxitos en el torneo llegó fuera de Paraná.

La irregularidad quedó expuesta especialmente durante el tramo posterior al cierre de la primera rueda. En junio, Patronato había terminado esa etapa con 21 puntos y un registro de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas en el Grella. Desde entonces, el escenario tuvo altibajos y el equipo no logró sostener una secuencia de resultados que le permitiera despegarse definitivamente de la zona baja.

Una localía que tuvo altibajos

Los últimos partidos en Paraná reflejan esa tendencia. Patronato derrotó 2 a 0 a Atlanta el 26 de agosto, pero antes había igualado 3 a 3 con Gimnasia de Jujuy. Luego perdió 0 a 1 frente a Almagro y empató 0 a 0 con Temperley en su última presentación en el Grella.

El empate sin goles frente a Temperley extendió una característica que se repitió durante la campaña: muchos partidos cerrados y una producción ofensiva que por momentos tuvo dificultades para traducirse en victorias. En condición de local, Patronato convirtió 17 goles en 15 fechas, aunque también recibió 15.

El dato adquiere mayor relevancia si se observa la tabla. Patronato llega al domingo con 31 puntos, mientras que San Martín de San Juan aparece sexto, con 45 unidades. El conjunto sanjuanino acumula 33 goles a favor y 27 en contra y registra 12 victorias, nueve empates y nueve derrotas en el campeonato. Como visitante ganó cuatro de sus 15 partidos.

El desafío de volver a ganar

Patronato llega al compromiso después de cuatro partidos sin ganar, aunque con una racha de tres encuentros sin derrotas: empató 0 a 0 con Temperley, igualó 0 a 0 ante Deportivo Maipú y empató 1 a 1 con Nueva Chicago en Mataderos. Su última victoria fue el 26 de agosto, cuando superó 2 a 0 a Atlanta.

El partido del domingo representa entonces una nueva oportunidad para convertir el Grella en un aliado. Con nueve fechas por delante, cada punto tiene incidencia en una zona de la tabla en la que Patronato todavía debe mirar hacia abajo. San Martín de San Juan, ubicado en el sexto lugar, llegará a Paraná con una campaña que lo mantiene en la pelea por los puestos superiores.

Para el Rojinegro, el desafío será traducir en resultados la condición de local. Los números muestran que la puerta de entrada hacia una campaña más tranquila pasa, necesariamente, por mejorar una cosecha que hasta ahora dejó 19 puntos sobre 45 posibles en Paraná.