El próximo domingo 4 de octubre, de 16 a 19 horas, la Plaza de las Colectividades de la Costanera de Paraná recibirá al Festival IAPSER, una propuesta abierta a toda la comunidad que reunirá diferentes actividades culturales y recreativas.
Este domingo 4 de octubre llega el Festival IAPSER a la Costanera de Paraná
IAPSER Seguros y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos invitan a participar de una jornada gratuita con música, cuentos, juegos, stands y shows para disfrutar en familia.
La jornada contará con una programación especialmente pensada para compartir y disfrutar en familia. Entre las propuestas se presentará Martín Vivas con “Cuentos y Canciones”, un espectáculo de literatura y música, luego tendrá lugar la actuación de el Payaso Cartoncito. El cierre estará a cargo de Los Cazurros, reconocido grupo que combina teatro y humor, invitando al público a participar.
Además de los espectáculos, durante toda la tarde habrá diversos espacios para recorrer y disfrutar, junto con un patio gastronómico y otras sorpresas destinadas a quienes se acerquen a la Costanera.
Data
Festival IAPSER 4 de octubre - De 16 a 19 horas
Plaza de las Colectividades – Costanera de Paraná Entrada libre y gratuita
Programación Martín Vivas presenta “Cuentos y Canciones” El Payaso CartoncitoLos Cazurros
Patio gastronómico y stands comerciales
Invitan: IAPSER Seguros y Cultura de Entre Ríos.