"Es una ceremonia íntima": Pedro Rosemblat habló de su boda con Lali

El periodista habló sobre la boda que prepara junto a Lali y despejó algunas dudas: habrá ceremonia civil, usará traje y no habrá una extensa lista de invitados

Pedro Rosemblat y Lali Espósito se preparan para dar un nuevo paso en su relación. El streamer habló sobre el casamiento que planean celebrar y reveló algunos detalles de una ceremonia que, según adelantó, será mucho más íntima de lo que algunos imaginaban.

Durante una charla, Rosemblat confirmó que la unión tendrá validez legal y descartó la posibilidad de una ceremonia religiosa. “Por iglesia no creo, y por civil sí. Sino, no es un casamiento”, explicó. Además, confirmó que usará traje para la ocasión: “¡Y por supuesto que me voy a poner un traje!”.

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Otro de los temas sobre los que fue consultado fue la posibilidad de firmar un acuerdo prenupcial. En ese sentido, el streamer aseguró que no está previsto: “Por supuesto que no”, respondió, y agregó que desconoce si se trata de una figura legal que exista en Argentina.

La lista de invitados también parece estar lejos de ser multitudinaria. Ante la posibilidad de que la celebración reuniera a unas 300 personas, Rosemblat fue contundente: “Es una ceremonia íntima”. También descartó la presencia de dirigentes políticos, en medio de las especulaciones que surgieron alrededor de una eventual incursión suya en la política. “Por supuesto que no va a haber políticos invitados. Es mi casamiento”, sostuvo.

Pedro Rosemblat ironizó sobre la pelea entre Polino y Lali y luego defendió a su pareja.

Despedida de soltero y luna de miel

Sobre la despedida de soltero, Rosemblat dejó abierta la posibilidad de realizarla, aunque todavía no hay definiciones. “Sospecho que despedida de soltero va a haber, pero no está del todo definido dónde sea”, contó.

El conductor incluso reveló que existe la posibilidad de que el festejo incluya un viaje para asistir a un recital. “Teníamos ganas de hacer un viajecito a ver un recital. Hay que conversar si lo hacemos juntos con Lali”, explicó.

Por ahora, tampoco hay destino definido para la luna de miel. “No sé dónde será la luna de miel”, reconoció Rosemblat, dejando algunos de los detalles de la celebración todavía bajo reserva.

Así, mientras la pareja avanza hacia uno de los momentos más importantes de su relación, algunos aspectos de la boda comienzan a conocerse: ceremonia civil, traje para el novio y una celebración íntima, lejos de una multitud de invitados.