Cronograma de pagos: inicia el 1 de octubre

El jueves 1 de octubre iniciará el cronograma de pagos para la administración pública provincial de Entre Ríos

El jueves 1 de octubre iniciará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El jueves 1 de octubre iniciará el cronograma de pagos para la administración pública provincial, anunció el Gobierno provincial.

Se trata de los haberes correspondientes al mes de septiembre para los agentes activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. El esquema de pagos se comenzará el jueves 1 de octubre y finalizará el jueves 8.