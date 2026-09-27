Patronato quiere seguir creciendo en el juego para edificar una victoria necesaria

Desde las 16 Patronato recibirá a San Martín de San Juan en el estadio Grella. El triunfo garantizará su presencia fuera de zona de descenso.

Patronato recibirá esta domingo a San Martín de San Juan en la continuidad de la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Esta historia, correspondiente a la Zona B, se llevará adelante a partir de las 16 en el estadio Grella bajo el arbitraje de Juan Pablo Loustau. Televisará la señal de streaming de LPF Play. Transmitirá La Red Paraná.

El Rojinegro viene de rescatar una unidad en su visita a Nueva Chicago al igualar 1 a 1 en el partido que cerró el anterior capítulo del certamen. El punto le permitió al elenco de barrio Villa Sarmiento sostenerse fuera de los puestos de descenso, pero a solo un punto de distancia de caer a zona de castigo.

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín

En dicho juego el Santo exhibió la mejor versión en el quinto ciclo de Marcelo Fuentes. El entrenador finalizó orgulloso con el funcionamiento colectivo. “Me sentí nos representó”, infló el pecho el DT luego del empate ante el Torito.

Patronato rescató un punto en su visita a Nueva Chicago. Prensa Patronato

Entre lesiones y suspensiones Patronato sufrió una decena de bajas en ese juego. Creció en la adversidad. Dominó el primer tiempo. Logró ponerse en ventajas. No estiró distancia. Le dio vida a Chicago que encontró la paridad con un remate de media distancia y la complicidad de Alan Sosa, quien falló al no poder controlar el displicente disparo del adversario. No obstante, el punto fue bien aceptado en barrio Villa Sarmiento.

Esta tarde, Patronato buscará darle un valor agregado a esa unidad. En este punto buscará retornar a la victoria tras cuatro presentaciones para cerrar la jornada fuera de la zona pintada de roja.

Para recibir al Verdinegro Fuentes recupera a Santiago Piccioni, quien cumplió la fecha de suspensión tras haber llegado al límit de amonestaciones. No obstante, el entrenador apostaría por la continuidad de Fernando Evangelista, de buen rendimiento ante Nueva Chicago.

A su vez el DT aguarda por la evolución de Franco Soldano. El experimentado delantero estuvo ausente en los últimos dos encuentros como consecuencia de un desgarro. De no llegar en óptimas condiciones Joaquín Barolín se sostendría en el 11 inicial.

San Martín de San Juan, en la pelea grande

San Martín de San Juan compite por el objetivo que se trazó Patronato a inicio de campeonatos: la pelea por el ascenso a la Liga Profesional. Con 45 unidades el Verdinegro inició este capítulo en el sexto escalón de la Zona B. Confirmó su gran presente al cosechar 12 de los últimos 15 puntos que afrontó.

El elenco dirigido por Alejandro Schiapparelli viajó a Paraná el viernes por la noche vía terrestre. El DT planteó a lo largo de la semana algunos interrogantes. Tendrá a disposición a Hernán Zuliani, quien cumplió las tres fechas de suspensión. Su retornó o la continuidad de Dante Álvarez, autor de dos goles en los últimos cuatro juegos, es una de las dudas que confirmará sobre la hora. En la última línea el entrenador confirmará si Emanuel Aguilera o Julián Marchio compartirá zaga central junto a Mauro Osores.

A su vez Schiapparelli esperará por la evolución física de Sebastián Jaurena. De no llegar al juego de esta tarde el entrenador ensayó con dos alternativas: Luciano Ferreyra o Guillermo Acosta.

Probables formaciones en el estadio Grella

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Nahuel Genez; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Soldano o Barolín y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes

San Martín: Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Aguilera o Marchio y Zuliani o Álvarez; Diego Mercado, Sebastián González y Federico Murillo; Genaro Rossi, Nazareno Fúnez y Jaurena, Ferreyra o Acosta. DT: Alejandro Schiapparelli