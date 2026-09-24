Juan Pablo Loustau será el encargado de dirigir el encuentro que Patronato disputará el próximo domingo en el estadio Grella ante San Martín de San Juan. Esta historia se llevará adelante a partir de las 16 en el marco de la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.
Juan Pablo Loustau dirigirá el crucial encuentro entre Patronato y San Martín
Será el séptimo encuentro que dirigirá a Patronato a lo largo de su carrera. El Rojinegro solo ganó un partido con Loustau como árbitro.
El menor de la dinastía Loustau estará acompañado por los jueces asistentes Ariel Scime y Mariano Cichettó. El cuarto árbitro en Villa Sarmiento será Alejandro Scionti.
Historial con Patronato
Loustau dirigió al Rojinegro en seis ocasiones. En ese derrotero el representante entrerriano edificó un triunfo, perdió uno y empató los restantes cuatro juegos.
A continuación, el detalle de los encuentros que el colegiado nacido en Avellaneda tuvo contacto con Patronato
25 de febrero de 2023: Flandria 1 – Patronato 1
4 de mayo de 2024: Estudiantes (Buenos Aires) 0 – Patronato 0
20 de septiembre de 2025: San Miguel 0 – Patronato 0
15 de marzo de 2026: Quilmes 0 – Patronato 3
17 de mayo de 2026: Patronato 2 – Chacarita 0
9 de agosto de 2026: Colegiales 2 – Patronato 2
Nota relacionada: Patronato afronta seis fechas decisivas por la permanencia y mira de cerca a Chicago y Chacarita
Programa de la 31° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
16: Quilmes - Güemes (Santiago del Estero)
Árbitro: Monsón Brizuela
20: Colegiales - Chacarita
Árbitro: Daniel Zamora
Domingo
15.30: Almagro - Nueva Chicago
Árbitro: Pablo Giménez
15.30: Atlanta - Agropecuario
Árbitro: Gonzalo Pereira
16: Patronato - San Martín (San Juan)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
16.30: Midland - Tristán Suarez
Árbitro: Nahuel Viñas
16.30: Deportivo Maipú - Temperley
Árbitro: Juan Martín Nebbietti
18: Gimnasia y Tiro (Salta) - Atlético de Rafaela
Árbitro: Maximiliano Macheroni
21: Gimnasia (Jujuy) - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Bruno Amiconi