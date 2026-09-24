Juan Pablo Loustau dirigirá el crucial encuentro entre Patronato y San Martín

Será el séptimo encuentro que dirigirá a Patronato a lo largo de su carrera. El Rojinegro solo ganó un partido con Loustau como árbitro.

Juan Pablo Loustau será el encargado de dirigir el encuentro que Patronato disputará el próximo domingo en el estadio Grella ante San Martín de San Juan. Esta historia se llevará adelante a partir de las 16 en el marco de la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

El menor de la dinastía Loustau estará acompañado por los jueces asistentes Ariel Scime y Mariano Cichettó. El cuarto árbitro en Villa Sarmiento será Alejandro Scionti.

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Patronato afronta seis fechas decisivas por la permanencia y mira de cerca a Chicago y Chacarita

Historial con Patronato

Loustau dirigió al Rojinegro en seis ocasiones. En ese derrotero el representante entrerriano edificó un triunfo, perdió uno y empató los restantes cuatro juegos.

A continuación, el detalle de los encuentros que el colegiado nacido en Avellaneda tuvo contacto con Patronato

25 de febrero de 2023: Flandria 1 – Patronato 1

4 de mayo de 2024: Estudiantes (Buenos Aires) 0 – Patronato 0

20 de septiembre de 2025: San Miguel 0 – Patronato 0

15 de marzo de 2026: Quilmes 0 – Patronato 3

17 de mayo de 2026: Patronato 2 – Chacarita 0

9 de agosto de 2026: Colegiales 2 – Patronato 2

Programa de la 31° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

16: Quilmes - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Monsón Brizuela

20: Colegiales - Chacarita

Árbitro: Daniel Zamora

Domingo

15.30: Almagro - Nueva Chicago

Árbitro: Pablo Giménez

15.30: Atlanta - Agropecuario

Árbitro: Gonzalo Pereira

16: Patronato - San Martín (San Juan)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

16.30: Midland - Tristán Suarez

Árbitro: Nahuel Viñas

16.30: Deportivo Maipú - Temperley

Árbitro: Juan Martín Nebbietti

18: Gimnasia y Tiro (Salta) - Atlético de Rafaela

Árbitro: Maximiliano Macheroni

21: Gimnasia (Jujuy) - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Bruno Amiconi