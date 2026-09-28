Facundo Moyano habló de su intimidad con Candela Arizaga: "Le damos mucho"

Facundo Moyano visitó La Mañana con Moria y respondió sin filtros las preguntas de la conductora sobre su relación con Candela Arizaga

Facundo Moyano visitó La Mañana con Moria y protagonizó un momento particular al hablar sobre su relación con Candela Arizaga. El político respondió las preguntas de Moria Casán sobre la polémica noche que compartieron y terminó revelando detalles de su intimidad.

Todo comenzó cuando la conductora quiso saber qué había ocurrido durante la noche que terminó convirtiéndose en noticia, luego de que se conocieran imágenes de Candela Arizaga corriendo por la calle. Sin vueltas, Moria le preguntó: “¿Tuvieron noche de sexo?”.

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“Sí, el sábado sí”, respondió Moyano. Cuando la conductora quiso saber cuántas veces habían tenido relaciones, el político evitó precisar la cantidad. “No, pará, no me acuerdo cuántos. Sí me acuerdo que hubo sexo”, reconoció.

A continuación, Moyano habló sobre la intensidad de su vínculo con Arizaga y aseguró: “La pasamos bien. Tenemos... es muy intenso eso”. Luego hizo referencia a los comentarios que habían circulado sobre su vida íntima y señaló: “Creo que alguien dijo, la única verdad que dijeron, que tengo algunos problemas de que me gusta mucho ‘eso’”, en referencia a las relaciones sexuales. “Pero es con Candela”, aclaró.

La respuesta generó otra pregunta directa de Moria: “¿Te gusta?”. Moyano se sinceró y respondió: “A los dos, creo que a los dos. Le damos mucho, le damos mucho”.

Ante esa declaración, la conductora fue todavía más directa y le preguntó: “¿Sos adicto al sexo?”. Entre risas nerviosas, el político contestó: “No, no, no. Pero con Candela puede ser que sí”.

De esta manera, Moyano habló públicamente sobre la intimidad de su relación con Arizaga y reconoció que existe una fuerte intensidad sexual entre ambos, en medio de la polémica que rodeó a la pareja durante las últimas semanas.