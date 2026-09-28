SpaceX concretó la decimocuarta prueba de vuelo de su nave, que desplegará 26 satélites Starlink V3 y pondrá a prueba mejoras en su escudo térmico.

SpaceX logró poner en órbita a Starship en un vuelo histórico que impulsa su proyecto de nave reutilizable.

SpaceX logró poner en órbita terrestre este lunes a Starship, en la decimocuarta prueba de vuelo de la nave más potente desarrollada por la compañía de Elon Musk. La misión marcó un avance significativo para el programa espacial, cuyo objetivo es desarrollar un sistema de transporte completamente reutilizable.

El despegue se produjo a las 8.49 (hora del este de Estados Unidos, 12.49 GMT) desde Starbase, el complejo de lanzamiento que SpaceX tiene en el extremo sur de Texas, sobre la costa del golfo de México.

El horóscopo para este lunes 28 de septiembre de 2026

Pocos minutos después del lanzamiento, la empresa evaluó si continuaba con la maniobra orbital, aunque finalmente decidió avanzar. La misión fue diseñada para alcanzar una altitud aproximada de 275 kilómetros, completar unas seis vueltas alrededor de la Tierra y permanecer en vuelo durante casi 10 horas, antes de realizar un amerizaje previsto en el océano Pacífico, al oeste de Chile.

Durante la transmisión en vivo, SpaceX calificó el logro como un "hito enorme". Hasta esta prueba, las misiones de Starship habían seguido trayectorias suborbitales deliberadamente seguras, con el propósito de reducir los riesgos para la población y recopilar datos durante vuelos reales.

Cómo funciona el SpaceX

Alcanzar una órbita y permanecer en ella depende principalmente de la velocidad que conserve una nave, más que de la altura que logre alcanzar.

Una vez superados los obstáculos iniciales del ascenso, el vehículo debe desplazarse lateralmente a gran velocidad. En una órbita terrestre baja, esa velocidad ronda los 28.000 kilómetros por hora (17.500 millas).

De esta manera, mientras la gravedad atrae al objeto hacia la Tierra, la curvatura del planeta se aleja debajo de él a un ritmo equivalente. El resultado es una caída libre continua que permite mantener la nave en órbita sin que llegue a impactar contra la superficie.

Starship desplegará 26 satélites Starlink V3

La misión también representa un avance para el desarrollo de la red de internet satelital de SpaceX. Por primera vez, Starship desplegará 26 satélites Starlink V3, diseñados para incrementar las velocidades de conexión de los usuarios.

El lanzamiento aportará una capacidad total de 26 terabits por segundo (Tbps), aproximadamente 20 veces superior a la que puede incorporar una misión de Falcon 9 con satélites Starlink V2 mini.

Una vez liberados, los dispositivos extenderán sus antenas y paneles solares para establecer los primeros enlaces con la Tierra y con el resto de la constelación, mediante radiofrecuencia y comunicaciones láser.

Posteriormente, utilizarán sus propios propulsores para elevar sus órbitas. Tras completar las verificaciones correspondientes, podrían comenzar a prestar servicio a los clientes pocas semanas después del lanzamiento.

Tres de los satélites incorporarán cámaras modificadas para escanear el escudo térmico de Starship y transmitir imágenes que permitan analizar su comportamiento durante las distintas etapas del vuelo.

Nuevas pruebas para el escudo térmico

Otro de los objetivos centrales de esta misión será evaluar las mejoras introducidas en el escudo térmico de la nave, a partir de los datos recopilados durante el decimotercer vuelo, cuando Starship permaneció flotando en el océano Índico.

Entre las modificaciones se encuentran mecanismos adicionales para sujetar las losetas del escudo en las zonas con mayor riesgo de desprendimiento durante el ascenso.

También se reforzaron sectores donde se identificaron posibles vías de ingreso de gases calientes por detrás de las losetas durante la reentrada atmosférica.

Además, la nave probará piezas con un diseño curvado, concebidas para reducir el calentamiento en los espacios entre los componentes del escudo.

Los resultados de estos experimentos serán fundamentales para evaluar la resistencia de Starship durante las condiciones extremas de la reentrada y avanzar en el desarrollo de un sistema capaz de completar misiones espaciales y regresar a la Tierra para ser reutilizado.