Concordia: murió el jockey accidentado Ruta 18

Había sufrido graves lesiones en el accidente registrado el sábado 22 de agosto, cuando el Volkswagen Gol que conducía chocó frontalmente contra un camión.

Había sufrido graves lesiones en el accidente registrado el sábado 22 de agosto, cuando el Volkswagen Gol que conducía chocó frontalmente contra un camión.

Falleció un joven jockey que había sido trasladado a Concordia tras un grave choque en la ruta 18. Había sufrido graves lesiones en el accidente registrado el sábado 22 de agosto, cuando el Volkswagen Gol que conducía chocó frontalmente contra un camión.

Ezequiel Blok, permanecía internado luego de haber sufrido graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado 22 de agosto sobre la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 217.

Blok conducía un Volkswagen Gol Power que alrededor de las 7:35 de aquella jornada protagonizó una colisión frontal con un camión DAF CF85, perteneciente a la empresa Veloce Logística y conducido por un ciudadano brasileño.

El automóvil circulaba en dirección norte-sur y era ocupado por tres personas domiciliadas en San Salvador, mientras que el transporte de cargas se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia del violento impacto, el joven conductor quedó atrapado dentro del automóvil y debió ser rescatado mediante un operativo en el que trabajaron conjuntamente los Bomberos Voluntarios de San Salvador y General Campos.

Luego de ser extraído del habitáculo, fue trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde se habían diagnosticado lesiones de carácter grave, entre ellas fracturas en el brazo y la pierna izquierdos, publicó Mercurio Noticias.

Las otras dos ocupantes del Volkswagen Gol, ambas mayores de edad, habían sido trasladadas al Hospital San Miguel de San Salvador con lesiones leves. El conductor del camión había resultado ileso.

Tras permanecer internado durante varias semanas a raíz de las consecuencias del accidente, se conoció ahora el fallecimiento de Ezequiel Blok. La noticia generó numerosas expresiones de pesar en las redes sociales, particularmente dentro del ambiente hípico entrerriano, donde el joven era conocido por su actividad como jockey.

Desde espacios vinculados al turf expresaron sus condolencias y acompañamiento a familiares, amigos y compañeros, destacando la pasión que Blok mantenía desde joven por los caballos y las carreras.

Su fallecimiento provocó así una fuerte conmoción entre quienes compartieron con él la actividad hípica y en la comunidad de San Salvador.