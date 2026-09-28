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El Gobierno confirmó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre

El Gobierno decretó un día no laborable en todo el país y otros dos con alcance provincial. Además, creó una unidad especial para organizar las actividades.

28 de septiembre 2026 · 16:39hs
El Gobierno confirmó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.

El Gobierno confirmó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.

El Gobierno nacional declaró de interés nacional la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, y confirmó el esquema de feriados que regirá durante su estadía.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La normativa también dispuso la creación de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria, que funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tendrá a su cargo la planificación, coordinación y conducción de las acciones necesarias para organizar la visita.

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El decreto declara de interés nacional tanto la llegada del Sumo Pontífice como las actividades oficiales, institucionales, protocolares y organizativas vinculadas con su presencia en el país.

Cómo será el esquema de feriados

La disposición establece tres jornadas con distintos alcances territoriales, de acuerdo con el cronograma de la visita papal:

  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

  • Martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  • Miércoles 11 de noviembre: feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el Gobierno dispuso jornadas de descanso diferenciadas para acompañar las actividades previstas durante la estadía de León XIV en la Argentina.

Una unidad especial para organizar la visita

El decreto también crea la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Visita de Su Santidad el papa León XIV, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El organismo tendrá vigencia hasta que se cumplan los objetivos para los cuales fue constituido, aunque su funcionamiento no podrá extenderse más allá de los 12 meses contados desde la entrada en vigor de la normativa.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran coordinar las acciones de la Administración Pública Nacional, planificar integralmente las actividades y establecer prioridades, cronogramas y cursos de acción para garantizar el desarrollo de la visita.

Logística, seguridad y contrataciones

La nueva estructura también deberá articular la intervención de los distintos organismos nacionales involucrados en la organización, así como canalizar los requerimientos vinculados con logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales.

Además, tendrá la responsabilidad de identificar las necesidades de bienes y servicios, e impulsar y coordinar las contrataciones necesarias para llevar adelante las actividades previstas.

La normativa faculta a la Unidad Ejecutora a aprobar los gastos correspondientes a su funcionamiento y a la organización de la visita, que deberán imputarse al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

Con estas disposiciones, el Gobierno formalizó el marco institucional y administrativo para preparar la llegada del pontífice y las actividades oficiales que se desarrollarán durante su permanencia en el país.

Gobierno Papa León XIV Argentina
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