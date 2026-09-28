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Viale: detuvieron a dos mujeres acusadas de pedir dinero para el Hospital Garrahan

Dos mujeres quedaron vinculadas a una causa por estafa tras pedir dinero en comercios alegando recaudar fondos para el Hospital Garrahan.

28 de septiembre 2026 · 10:06hs
Dos mujeres quedaron vinculadas a una causa por estafa tras pedir dinero en comercios alegando recaudar fondos para el Hospital Garrahan.

Dos mujeres quedaron vinculadas a una causa por estafa tras pedir dinero en comercios alegando recaudar fondos para el Hospital Garrahan.

Dos mujeres fueron detenidas por tentativa de estafa después de que presuntamente solicitaran dinero en comercios de Viale, bajo el argumento de encontrarse autorizadas para recaudar fondos destinados al Hospital Garrahan. Luego de ser correctamente identificadas, fueron liberadas pero quedaron supeditadas a la causa judicial.

El procedimiento se inició a partir del llamado de un comerciante que sospechó de la supuesta campaña solidaria y aportó las características de las mujeres. Personal de la Comisaría de Viale y de la Guardia Urbana Municipal desplegó un operativo que permitió localizarlas.

Imagen ilustrativa.

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El jefe de la dependencia policial, comisario Lucas Gutiérrez, explicó que la rápida comunicación del vecino fue determinante para intervenir antes de que se produjera un perjuicio económico.

Según detalló Gutiérrez, las mujeres recorrían locales y se presentaban como personas autorizadas para reunir aportes económicos destinados al reconocido hospital pediátrico. “Andaban dos mujeres manifestando estar autorizadas para recaudar fondos para el Hospital Garrahan”, explicó el funcionario policial a FM Estación Plus Crespo.

Apelaban a la sensibilidad de los comerciantes

El comisario señaló que utilizaban el nombre de la institución para generar confianza y convencer a los comerciantes de que entregaran dinero voluntariamente. “Apelaban a la sensibilidad del comerciante. Ya todos sabemos lo que es en pediatría el Hospital Garrahan, entonces buscaban convencer por ese lado”, indicó.

Sin embargo, las sospechosas no pudieron exhibir credenciales, autorizaciones ni documentación que acreditara la existencia de una campaña oficial vinculada con el establecimiento de salud.

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A partir de las descripciones sobre la vestimenta y apariencia de las mujeres, los efectivos comenzaron a buscarlas en diferentes sectores de la localidad. “Las buscamos en la zona y pudimos identificarlas”, confirmó Gutiérrez. Se trataba de dos mujeres de aproximadamente 40 años, quienes manifestaron tener domicilio en Colonia Avellaneda.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de Paraná, ambas fueron trasladadas a la Oficina de Antecedentes Personales para su correcta identificación. También fueron examinadas por un médico policial.

Viale Mujeres Hospital Garrahan
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